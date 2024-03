Gli Azzurrini in campo a San Mauro Pascoli

Gli Azzurrini sono arrivati in Romagna. Ieri la Nazionale Under 21 di Nunziata, dopo la conferenza stampa di presentazione, è scesa in campo sul terreno di gioco di Sna Mauro Pascoli per allenarsi in vista della gara in programma venerdì 22 marzo alle 18.15 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi contro la Lettonia valida per le qualificazioni all’Europeo del 2025.

Gli allenamenti riprenderanno oggi alle 11 sempre a San Mauro Pascoli. Intanto a partire da domani, in Comune a Cesena verrà allestita la mostra itinerante ‘Sfumature di Azzurro’, che porta in giro per il Paese la memorabilia, generalmente presente a Coverciano, che racconta la storia calcistica italiana. La mostra sarà fruibile fino a venerdì, dalle 8 alle 13.30. Giovedì 21, invece, l’orario sarà esteso fino alle 17. Continua intanto la prevendita per i biglietti della partita, disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it. I prezzi sono di 5 euro per i distinti (biglietto ridotto a 1 euro), 14 per la tribuna (ridotto a 5 euro), con i tagliandi ridotti riservati agli Under 18 e agli Over 65 e disponibili solo presso i punti vendita Vivaticket.