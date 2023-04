Gli chef stellati fanno il pieno anche nelle sagre

di Giacomo Mascellani

I ristoranti stellati possono contribuire al salto di qualità delle grandi sagre. L’ultima edizione della manifestazione ’Il pesce fa festa’ ha fatto emergere un alto gradimento delle proposte dei grandi chef. Un esempio concreto è stato lo stand installato da Alberto Faccani (2 stelle Michelin con il suo Magnolia), con le proposte di piatti di qualità e l’abbinamento con i dolci preparati da un altro chef molto noto, Omar Casali del ristorante Maré. I commenti sono stati tutti positivi, le ricette apprezzate, con file anche in questo stand dove i prezzi erano meno popolari rispetto agli altri. Lo stesso Faccani ha annunciato di voler partecipare anche alle prossime sagre e di puntare ad alzare ancor di più il profilo delle proposte culinarie.

Lungo il porto canale e nelle vie del centro, anche altri ristoranti rinomati, hanno partecipato all’ultima sagra, proponendo piatti a tema e ottenendo un notevole successo senza ’svendere’ il prodotto. A questo punto è interessare sapere cosa ne pensano Confesercenti e Confcommercio, le due associazioni che organizzano ’Il pesce fa festa’ con il patrocinio del Comune, nei giorni in cui si prepara la sagra di primavera ’Azzurro come il pesce’ in calendario la prossima settimana.

Barbara Pesaresi di Confesercenti ritiene questa idea molto valida: "Vedere la fila anche allo stand di Faccani è stata una grande soddisfazione. Del resto questa manifestazione è dedicata ai nostri ristoranti, nasce da loro e se i grandi chef partecipano, per noi è senz’altro positivo. Le nostre kermesse d’autunno e quella che organizziamo in primavera, avranno un futuro se saranno portate avanti dai ristoranti di Cesenatico, nel rispetto di un protocollo a garanzia del consumatore. Il nostro impegno sarà quello di arginare coloro che vogliono fare ristorazione senza averne le credenziali e spingere l’acceleratore sul coinvolgimento dei ristoratori".

Roberto Fantini di Confcommercio è convinto della strada intrapresa: "Come organizzatori il nostro obiettivo principale è far crescere il livello della qualità, quindi avere uno spazio importante con gli chef stellati è una idea che ci piace. Benissimo lo stand di Faccani e di Casali, tuttavia, visto che i ristoratori sul porto sono molto impegnati nei loro locali, si potrebbero coinvolgere altri ristoranti di qualità presenti in altre zone di Cesenatico, anche perchè abbiamo già avuto richieste importanti. Per il futuro assieme ai ristoratori proseguiremo la collaborazione con i pescatori e la Ccils, perchè hanno avuto un ruolo sin dall’inizio della manifestazione, ma oltre non vogliamo andare, proprio perchè desideriamo far lavorare tutti i ristoranti".