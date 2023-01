"Gli edifici costruiti prima dell’83 sono più a rischio"

di Annamaria Senni

Tanta apprensione, ma per fortuna nessun danno. Le verifiche hanno escluso conseguenze provocate dalla forte scossa di terremoto di giovedì, di magnitudo 4,1, con epicentro a 3 chilometri da Cesenatico. Nelle scuole e nelle strutture pubbliche non sono state ravvisate criticità e, dopo l’evacuazione iniziale degli studenti dagli edifici, tutto è tornato a funzionare normalmente. Si è diffuso però un po’ di allarmismo tra la popolazione. "Il consiglio dell’ordine degli ingegneri di Forlì-Cesena – dice la presidente Marina Biguzzi (foto a sinistra) - vuole sottolineare che, anche se non ci sono danni alle strutture, la cosa più importante è assolutamente la prevenzione". Ma qual è lo stato di salute dei nostri edifici? Per capirlo, bisogna fare un passo indietro, di 40 anni. "Cesena è diventato comune sismico nel 1983 – spiega l’ingegner Davide Matassoni (foto a destra), referente della commissione strutture dell’ordine degli ingegneri di Forlì-Cesena – ed è ovvio che le costruzioni precedenti possono presentare delle criticità dal punto di vista sismico. Ovviamente ci sono fabbricati edificati prima del 1983 dove sono stati eseguiti interventi sismici successivamente". Il centro urbanizzato risale per la maggior parte al periodo precedente al 1983. Il Cesenate, c’è da dire, è considerato una zona a rischio 2 e cioè a rischio ‘medio-alto’ per la pericolosità a livello sismico.

Quali i rischi che corriamo con gli edifici non in regola con l’antisismica, in caso di una forte scossa di terremoto? "Sicuramente i fabbricati non realizzati con criteri antisismici – spiegano Davide Matassoni e Riccardo Neri, ex presidente dell’ordine degli ingegneri di Forlì-Cesena – non riescono ad avere un comportamento tale da resistere alle azioni determinate da un sisma. Con l’entrata in vigore della legge antisismica il fabbricato è costruito per resistere ad azioni di tipo orizzontale, come può essere la vibrazione del terremoto. Si potrebbe dire che se c’è un terremoto severo, di magnitudo 6, qualsiasi edificio progettato con le norme attuali può rimanere danneggiato, ma quelli costruiti secondo le recenti normative si potranno danneggiare in maniera limitata, mentre negli edifici che non hanno avuto gli adeguamenti sismici il danneggiamento sarà molto maggiore e potrebbe interessare anche la struttura portante".

Resta un dato di fatto che tantissimi edifici in provincia non sono ancora a norma. "Per il rafforzamento di piccole parti della struttura – spiega Neri - i costi per l’adeguamento sismico vanno da 200 a 300 euro a metro quadro; dai 450 fino ai 600 euro al metro quadro per interventi di miglioramento sismico più consistente (rafforzamento solai, pareti o pilastri) che apportano miglioramenti ma non raggiungono le caratteristiche di un fabbricato nuovo, che rimane il più sicuro. Interventi di adeguamento sismico totali costano fino a 1000 euro a metro quadro". E le scuole cesenati sono tutte in regola con le normative antisismiche? "La domanda è delicatissima – concludono gli ingegneri -. Quello che è certo è che sono stati dati e stanziati dalla Regione e dal Governo molti fondi per fare le verifiche di vulnerabilità degli edifici (dal 2009 in poi), e di rafforzamento. E’ stata fatta una scala di priorità e i Comuni hanno iniziato a intervenire dal 2012 in poi con interventi di rafforzamento".