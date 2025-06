Gli eredi di Lorenzo Ferri donano 72 opere al museo

Sabato scorso a Mercato Saraceno è stato siglato l’accordo per la donazione permanente di 72 opere (fra sculture e quadri) dell’artista Lorenzo Ferri (1902-1975) che andranno a far parte dell’esposizione museale a Mercato, (nelle sale di palazzo Dolcini) suo paese natale. A sottoscriverlo sono stati i figli-eredi dell’artista Ferri e la sindaca Monica Rossi; in un primo momento si pensava di posizionare le opere nello spazio polivalente adiacente al Palazzo Comunale, poi si è optato per i piani alti del Palazzo-teatro Dolcini dando il via al museo civico "Lorenzo Ferri". Scultore, pittore, restauratore, studioso della Sindone, di origini mercatesi, Ferri si trasferì a Roma nel 1913. Le 72 donazioni (alcune delle quale sono in fase di restauro da parte di un collaboratore, ancora vivo, dell’artista Ferri) che andranno in favore dell’allestimento museale sono, in parte, quelle non esposte nel Museo Civico Lorenzo Ferri della Città di Cave (Roma) e, in parte, ancora nella disponibilità della famiglia o degli eredi Ferri. Nel novembre 2023 una delegazione della Città di Cave con il sindaco, fece visita a Mercato, per promuovere questo "Museo Ferri" facendo leva sul gemellaggio tra le Città di Cave e di Mercato, con finalità di generare legami diretti tra i musei dedicati all’artista e di creare relazioni stabili tra Cave e Mercato Saraceno, gemellati.

Edoardo Turci