Gli eroi arrivano dal cielo: "Bloccati dall’alluvione in salvo grazie a voi"

L’omaggio che il colonnello pilota Andrea Giuseppe Savina e una rappresentanza degli equipaggi del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare di stanza sulla base di Cervia, hanno consegnato ieri pomeriggio al sindaco Enzo Lattuca e dunque alla città di Cesena è molto più di un presente di cortesia offerto in occasione di un incontro ufficiale. Dentro alla targa passata da una mano all’altra nella cornice della Sala degli Specchi, c’era infatti un lembo della bandiera tricolore, che già basterebbe per unire un’interra comunità nel nome di uno dei simboli più alti del nostro Paese. Ma c’è di più, perché quel lembo di bandiera, a metà maggio ha volato sui cieli della Romagna, attaccata a uno dei quattro elicotteri che hanno operato incessantemente per salvare le vite dalle persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni, prigioniere dell’alluvione. Nell’area compresa tra Cesena, Forlì, Faenza e Ravenna sono state tratte in salvo in tutto 332 persone raggiunte durante 93 missioni svolte in 153 ore di volo complessive. Sono stati consegnati anche 11.000 chili di viveri. Il tutto grazie alla competenza, alla preparazione e alla determinazione di un gruppo di militari che ogni giorno si addestra per riuscire a fronteggiare al meglio qualsiasi tipo di emergenza, anche nelle condizioni più difficili. E in effetti il contesto non era semplice, visto che pure le piste dell’aeroporto di Pisignano erano tate parzialmente invase dall’acqua. "Abbiamo mezzi all’avanguardia – ha commentato Savina – ma soprattutto abbiamo del validissimo personale. E’ quello che fa la differenza. Come d’altronde fanno la differenza occasioni come questa, durante le quali il nostro impegno viene pubblicamente riconosciuto: è la migliore gratificazione alla quale ognuno di noi ambisce. Vale per i piloti, come per tutti gli alti operatori in servizio all’interno della base".

Da parte sua Lattuca, che ha consegnato il volume fotografico curato da Marzio Casalini e Gianmaria Zanotti, ha ringraziato a nome della comunità: "I ringraziamenti li abbiamo esternati fin dall’inizio, quando però non potevate sentirli, perché eravate in aria, a volare in soccorso dei nostri concittadini. Per giorni siamo stati abituati a sentire rumore dei vostri elicotteri. Quando è tornato il silenzio, è stato perché la fase acuta dell’emergenza era finita. Anche grazie a voi".