Gli Etruschi in romagna

Domani alle 21, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, Marco Stambazzi e Carmelo Cantella, i parleranno degli Etruschi in Romagna. Si farà un vero e proprio focus sugli Etruschi, un popolo dell’Italia antica vissuto tra il IX secolo ed il I secolo avanti Cristo, in una zona denominata Etruria, corrispondente agli attuali territori della Toscana, dell’Umbria occidentale e del Lazio settentrionale e centrale, con propaggini anche a nord nella zona padana, Lombardia sud orientale, Veneto meridionale, nell’attuale Emilia e con una forte e radicata presenza in Romagna. Gli etruschi erano commercianti, fini artigiani, produttori di vini e oli che esportano in tutto il mondo all’epoca conosciuto.