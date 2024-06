Gli ex alunni della 5ªEA dell’Iti insieme dopo 50 anni

Gli esami non finiscono mai. E nemmeno si dimenticano. Soprattutto quelli importanti, quelli che hanno segnato pagine indelebili della vita. Il 19 giugno, mentre le nuove generazioni di studenti sulla soglia dei 20 anni si tuffavano nella loro prova di maturità, un gruppo di amici quel giorno ha voluto riviverlo riunendosi al tavolo del ristorante Ca ad Pancot. Anche perché l’anniversario era di quelli da non farsi sfuggire: 50 anni dal diploma conseguito nell’estate del 1974. Dunque i compagni di classe della quinta EA dell’Iti hanno alzato i calici all’unisono, brindando al passato, ai ricordi e agli anni che li hanno portati fin qui. Ma anche al futuro, perché le amicizie non si cancellano, come la voglia di stare insieme.