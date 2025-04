Gli ex alunni della Montessori si ritrovano con l’amata maestra

Nella sera del 10 aprile scorso, i ragazzi delle elementari degli anni dal ‘76 al ‘81 della scuola elementari Montessori di San Mauro Pascoli, si sono ritrovati, dopo quasi mezzo secolo, per una pizzata in compagnia. Ospite d’onore: la loro maestra, la signora Alfonsa Riccomi.

"Un momento molto emozionante, durato tutta la serata – raccontano gli intervenuti al raduno scolastico – , in cui il filo conduttore è stato certamente ricordare i giorni, gli anni, vissuti insieme tanto tempo fa, momenti accompagnati dalla sempre presente Signora Maestra, che oltre agli insegnamenti scolastici, ha saputo in primis trasmettere insegnamenti di vita; e forse proprio per questo, i solidi valori impartiti dalla Maestra Riccomi, hanno fatto si che i Ragazzi della V D si sono ritrovati come se non si fossero mai persi. Con estrema gratitudine e riconoscenza, I Ragazzi della V D".

