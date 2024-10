Gli ex alunni dell’Agrario si ritrovano per il ventennale del diploma

Si sono diplomati nel 2004 all’istituto tecnico agrario di Cesena e sabato sera i ragazzi della 5^A si sono ritrovati per festeggiare i 20 anni dal diploma. All’appello hanno risposto in 11, e, a loro, si sono aggiunte altre 3 compagne in videochiamata. La reunion di classe ha avuto luogo presso l’agriturismo ‘La fattoria dell’Autosufficienza’ a San Piero in Bagno, di proprietà di uno di loro. Allietati da un’ottima pizza il tempo per gli ex alunni è trascorso velocemente in un susseguirsi di risate, ricordi nostalgici e aneddoti su quei bellissimi 5 anni trascorsi insieme. Ha detto l’organizzatore Alessandro Forgiarini: "Non sono le parole che ci rappresentano ma sono i fatti e i gesti. Se siamo qui è perché abbiamo ancora voglia di stare insieme, vederci e frequentarci nonostante il tempo che passa, e i cambiamenti che ognuno ha nella vita. Ma è bellissimo vedere che riusciamo ancora a stare insieme sempre con gioia perché questa sera abbiamo riso tantissimo. Al termine della serata Andrea Arrigoni, il più temerario del gruppo, è rimasto a dormire nella sua tenda presso l’area campeggio dell’agriturismo". All’appello hanno risposto: Andrea Arrigoni, Laura Biguzzi, Barbara Calbucci, Alessandro Forgiarini, Matteo Gasperini, Francesca Lanzoni, Claudia Lanzillotti, Edoardo Pitardi, Angelo FrancescoRosso, Matteo Sarpieri e Giulia Toschi.