Gli ex alunni di Sarsina festeggiano i 100 anni del maestro Emidio

Compie 100 anni Emidio Del Governatore, già maestro elementare a Sarsina e poi direttore didattico a Coriano e Miramare. Tante le persone che gli hanno fatto gli auguri e gli si sono stretti attorno nella festa organizzata presso la struttura in cui si trova: i figli, i nipoti, i tanti amici, gli ospiti e il personale della struttura. Per lui anche gli auguri di alcuni ex scolari che nel 1954 a Sarsina erano suoi alunni di prima elementare. Scolari che porteranno per sempre nel cuore il piacere di essere ancora incredibilmente riconosciuti dal loro maestro al quale hanno voluto fargli gli auguri in latino con una targa che recava scritto: "Multos anno vixisti magister noster Aemidie laeti discipuli tecum annos adhuc permutos optimus" (Hai vissuto tanti anni maestro nostro Emidio lieti allievi desideriamo (vivere) ancora moltissimi anni con te).