Gli ex alunni si ritrovano dopo 25 anni

Ben 25 anni dopo gli alunni delle classi 5A e B anno scolastico 19971998 della scuola elementare Dante Alighieri di Savignano sul Rubicone, si sono ritrovati a cena insieme alle maestre Adele Briani e Francesca Maroni e al maestro Bruno Capelletti presso il ristorante Le Felloniche di Longiano. Su 45 alunni erano presenti in 29. Purtroppo qualcuno non ha potuto partecipare perchè fuori per lavoro o perchè trasferito lontano in altre città. Alla serata erano presenti: Maria Antonietta Bagnolini, Vanessa Ricci, Annarita Dell’Amore, Valentina Pedrelli, Davide Modigliani, Enrico Lontani, Nicola Rocchi, Andrea Maroni, Laura Micucci, Luca Calisesi, Marco Succi, Matteo Zamagni, Mattia Molinari, Sarah Cristiani, Annalisa Macrelli, Georgia Maria Carloni, Gloria Gobbi, Filippo Biondini, Nicola Della Pasqua, Ruggero Giusti, Davide Fabbri, Alex Vitali, Chiara Buda, Andrea Celli, Francesca Stefani, Francesco Minotti, Paola Tomassoni, Elisa Scialfa, Nicholas Montemaggi.

e.p.