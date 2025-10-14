Gli ex artigilieri di Codroipo si sono ritrovati a Cesenatic

Un gruppo di ex artiglieri del 5° Reggimento Artiglieria Missili Contro Aerei, che era in servizio nel 1975 a Codroipo in provincia di Udine, ha deciso di festeggiare a Cesenatico i 50 anni dall’arruolamento. L’appuntamento si è svolto allo storico ristorante San Marco, con la partecipazione di una quindicina dei ragazzi che all’epoca avevano vent’anni ed oggi ne hanno settanta, provenienti da Toscana, Marche, Puglia, Campania, Lazio, Piemonte e l’Emilia-Romagna rappresentata da Roberto Casadei di Forlì e Vasco Pergreffi di Modena. Tutti sono accomunati da un’esperienza e un legame indissolubile. L’incontro è stata l’occasione per ricordare i momenti salienti della loro esperienza militare e per rinsaldare i legami di amicizia e solidarietà che si sono creati durante l’anno del servizio militare. Una quindicina di ex artiglieri, accompagnati dalle mogli, ha poi visitato il porto canale, il Museo della Marineria ed i luoghi più significativi del borgo di pescatori. "Noi nel ’75 facevamo parte di una Batteria Nato _ ricorda Roberto Casadei, unico romagnolo del gruppo _, ed eravamo una settantina, divisi nei vari contingenti. Di questi, 25 ci siamo ritrovati grazie ai social. Oggi questa base non c’è più, ma noi abbiamo deciso di riunirci il prossimo anno proprio a Codroipo, per la ricorrenza dei cinquant’anni del nostro congedo".