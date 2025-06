Gli ex studenti della 5ªI del ‘Serra’ insieme nel quarantennale della Maturità

Si sono ritrovati nel quarantesimo anniversario dell’esame di Stato, gli ex ex studenti della 5^ I dell’istituto Serra, anno scolastico 1984-1985.

"Grande emozione – raccontano i promotori dell’incontro – alla importante rimpatriata degli ex studenti della mitica 5^ I dell’istituto tecnico Serra succursale Dandini che si diplomarono nel 1985 e hanno celebrato i fatidici quarant’anni dall’esame. Proprio il fatto che la serata conviviale sia avvenuta mentre è in corso l’esame di maturità ha sollevato tanti ricordi nella serata speciale all’agriturismo ‘I quattro passeri’ in cui hanno campeggiato divertenti aneddoti sulla vita scolastica in quel tempo ormai remoto degli anni Ottanta in cui gli studenti sono cresciuti senza cellulare e pc, con la bellezza della irreperibilità. Tanti abbracci e qualche momento di commozione: per tutti è stato bello raccontarsi e ritrovarsi ciascuno con il proprio vissuto ma con lo spirito di quando si era ragazzi, come se quarant’anni non fossero mai passati.

NOZZE D’ORO

