Gli gnocchi di zucca trionfano al progetto sui cibi salutari -

Tre ricette salutari e semplici da realizzare. Protagonista l’ortofrutta biologica. Sono quelle preparate da due foodblogger in due eventi, a Savignano sul Rubicone e Bologna, nell’ambito del progetto It’s Bio (It’s good healthy and natural Bio Fruit&Veg) messo in campo da Aop Gruppo Vi.Va. Spiega Paolo Pari, Direttore di Almaverde Bio: "L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di fare conoscere al grande pubblico i prodotti ortofrutticoli biologici, attraverso il loro utilizzo in cucina, nel quotidiano. La realizzazione degli show cooking direttamente nel punto vendita ha fatto avvicinare una larga fetta di consumatori a questa tipologia di prodotti caratterizzati da un’alta sostenibilità della produzione e da elevate proprietà salutistiche. Il progetto è iniziato con il piede giusto, tanto che nel prossimo anno sono previste altre iniziative".

Due gli eventi del progetto It’s Bio. Il primo si è svolto a Savignano sul Rubicone all’Iper, la Grande I, presso l’isola Almaverde Bio insieme alla food blogger romagnola Anna Fabbri (nella foto) che ha realizzato tre ricette a base di frutta e verdura. "Ho iniziato a interessarmi di cucina dal 2017 - ha detto Anna Fabbri - e l’ortofrutta è sempre stata centrale nella mia attività. Frutta e verdura sono al primo posto per me, meglio ancora se bio. La mia ricetta preferita sono i gnocchi di zucca, proposti anche in questo evento". Il secondo evento è stato ospitato a Bologna all’Ipercoop Centro Lame protagonista Gabriella Gasparini, influencer con un seguito di oltre 73mila follower.

e.p.