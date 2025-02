"Gli imprenditori stranieri vogliono soprattutto integrarsi e crescere"

Ivanna Voytyuk ha 32 anni ed è originaria dell’Ucraina. In Italia dal 2006, ha vissuto a Gaeta (Latina), dove si è diplomata all’Istituto Nautico, fino al trasferimento in Romagna nel 2014. Abita a Borghi e gestisce insieme al fidanzato il Bar Moka a Savignano sul Rubicone.

Come le è venuta in mente l’idea di aprire un bar? "Lavoro nella ristorazione dal 2008, tra ristoranti, hotel e bar, e dopo il trasferimento in Romagna il mio compagno mi ha proposto di aprire un bar insieme. Così nel 2016 abbiamo inaugurato il bar Moka, del quale sono socia al 50%."

Avete avuto problemi nell’aprire la vostra attività a causa della burocrazia? "Lo sappiamo che c’è tanta burocrazia, appena avevamo aperto uscivano nuovi cavilli di volta in volta. Fortunatamente, però, non è stato nulla di troppo limitante."

Come avete vissuto la pandemia? Vi ha creato delle problematiche? "E’ stato un periodo impegnativo pieno di incertezze, dubbi e spese. Ci ponevamo sempre delle domande del tipo ‘Come facciamo?’ o ‘Riusciamo ad arrivare a fine mese?’. Sono stati anni difficili dove le regole cambiavano in continuazione. E’ stato complicato anche gestire le persone: come potete immaginare, infatti, non tutti erano contenti di rispettare gli obblighi su mascherina e green pass."

Avete notato dei cambiamenti dopo la pandemia? "Ad essere sincera sì, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti del cliente. L’abitudine del consumo è cambiata tantissimo, dal tipo di colazione al tipo di incontro con gli amici nel bar."

Savignano è il comune con la più alta incidenza di imprese straniere (21,5%). Cosa ne pensa? "Gli stranieri che hanno aperto le attività vogliono soprattutto l’integrazione e puntano fortemente a sentirsi parte della comunità. Molte di queste imprese sono gestite da persone che sono in Italia da molto tempo e che hanno grande voglia di integrarsi."

Qualche consiglio da dare a chi vuole aprire un’attività di questo tipo? "Secondo me la cosa più importante da fare è studiare bene l’impostazione burocratica, quali sono gli obblighi e i rischi dell’attività che si va ad aprire."