Gli incentivi tirano la volata. Caccia al bonus per le e-bike: "Sono un oggetto del desiderio"

I dati recentemente forniti dalla Regione parlano chiaro: è boom di richieste per ottenere il contributo regionale sull’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita. Già nella prima settimana di apertura del bando 2024 sono state registrate, sull’apposita piattaforma online, ben 2.473 richieste di contributo, per un importo complessivo di circa 1 milione e 230mila euro: siamo già a oltre la metà dell’intero budget previsto quest’anno, pari a 2 milioni e 387mila euro. Al bando possono partecipare i residenti nei 207 comuni (tra cui Cesena e diverse località della provincia) situati in aree soggette a sforamento dei valori limite dei principali inquinanti (Pm10, NOx), che abbiano aderito al piano regionale per la qualità dell’aria. L’obiettivo, infatti, è la riduzione delle emissioni inquinanti nei comuni interessati, da realizzare sia con un taglio del 20% di traffico veicolare, sia raggiungendo la soglia del 50% di mobilità sostenibile entro il 2025. È possibile richiedere un contributo fino a 500 euro per l’acquisto di una bici elettrica, fino a mille euro per acquistare una cargo bike (bici da trasporto) elettrica.

"Il successo dell’iniziativa è l’ennesima conferma di come la bici elettrica si stia affermando nella nostra quotidianità, cambiando le nostre abitudini", dichiara Maela Cavazza, guida e-bike che ha fondato, in città, ‘E-bike style’, attività di noleggio bici elettriche e programmazione di tour a tema, per piccoli gruppi, nell’entroterra romagnolo. A differenza della bici tradizionale (anche detta ‘muscolare’), la bici a pedalata assistita consente in effetti, anche a persone poco o per nulla allenate, di guadagnare salite impegnative e percorrere itinerari complessi senza fatica. Ovviamente, anche in sella all’e-bike è bene non improvvisarsi e, soprattutto, non dimenticare le regole del Codice della strada. "Frequentando da più di quindici anni le principali fiere di settore, posso dire con certezza che le bici elettriche sono diventate un vero oggetto del desiderio, com’erano le moto negli anni Ottanta-Novanta – prosegue Cavazza -. Non solo sono il mezzo ideale per districarsi nel traffico cittadino, ma stanno convincendo sempre più persone a intraprendere viaggi su due ruote: il cicloturismo ha un potenziale enorme per il nostro territorio e, più in generale, per il nostro Paese".

L’unico dato scoraggiante - nel nostro Paese e non solo - è quello dei furti, incentivati dal fatto che le bici elettriche, come quelle tradizionali, siano ancora sprovviste di targa. "Mi auguro che le soluzioni dimostratesi finora sicure – conclude Cavazza – come l’antifurto Gps da nascondere nel telaio, o i contratti d’assicurazione, siano presto alla portata di tutti". Matteo Illari, general manager di Oli e-bike systems - divisione cesenate, dedita esclusivamente alle bici elettriche, del colosso emiliano Oli Spa - ritiene che il contributo della regione sia un buon modo per far ripartire la domanda, pesantemente rallentata dopo l’exploit del post-Covid. "Dopo due anni di crescita ininterrotta su scala globale – spiega Illari - dovuta principalmente al fatto che, negli anni pandemici, la bicicletta era una delle poche attività praticabili in sicurezza, il mercato si è praticamente fermato. La ‘bolla’ è scoppiata e ne hanno pagato le conseguenze anche i player più forti, come Shimano. L’e-bike è rivoluzionaria perché consente una democratizzazione del ciclismo, ma in Italia il suo prezzo medio è generalmente percepito come eccessivo. Gli incentivi possono, dunque, facilitare una decisione d’acquisto che, altrimenti, sarebbe probabilmente rinviata a tempi migliori".

Maddalena De Franchis