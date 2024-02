Gli innamorati? Non badano a spese. Più ‘salati’ cioccolatini e profumi

Anche a San Valentino bisogna fare i conti con i rincari, ma nonostante gli aumenti dei prezzi gli innamorati non rinunciano al regalo per la persona amata. Per i doni della festa degli innamorati, nel 2024 le coppie si ritrovano ad affrontare aumenti medi del +8%. La festa degli innamorati è alle porte e domani molte coppie si scambieranno doni e si concederanno cene o esperienze emozionanti. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato il monitoraggio sui costi dei regali più gettonati e sulle tendenze di quest’anno. A registrare i rincari maggiori sono, pensate un po’, i cioccolatini dono simbolo della festa di San Valentino. Questi ultimi registrano un aumento del +22%. Pesano sulle tasche degli innamorati anche i cofanetti regalo per il trattamento corpo che registrano un +25% e costano in media 68 euro. Non si ferma neppure quest’anno la gara alla ricerca del regalo più originale e significativo: dal libro con le foto di coppia (aumentato del +5%), alla mappa che incornicia il luogo del primo incontro (non ha subito aumenti rispetto allo scorso anno), dalla targa con il qr code da inquadrare per ascoltare la propria canzone (+19%), alla coppia di alberi da piantare per festeggiare il 14 febbraio facendo un regalo anche all’ambiente (aumentato del +3%). Una tendenza sempre più diffusa è il progressivo abbandono dei classici regali per scegliere delle attività da svolgere insieme all’insegna del buon cibo e del relax, come il trattamento di coppia presso una spa (aumentato del 5% rispetto al 2023 con un costo medio di 68 euro), il corso di cucina (aumentato del +2%) e un weekend fuori casa che ha subito un aumento del 5% rispetto allo scorso anno.

San Valentino, soprattutto in tempo di crisi dovuta ai forti rincari, si traduce anche nell’occasione per regalarsi qualcosa a cui la coppia aveva dovuto rinunciare: qualcosa per la casa, un capo di abbigliamento o l’abbonamento in palestra. Non mancheranno per San Valentino le cene romantiche a lume di candela: anche su questo fronte si registrano rincari da +6% al +25% circa. Secondo le stime di Federconsumatori solo una coppia su 3 si concederà una cena fuori casa, mentre gli altri in molti casi si cimenteranno nella preparazione di ricette gourmet e prelibatezze tra le mura domestiche. Non mancheranno ovviamente i fiori che nel 2024 hanno subito un aumento del +6%.

Annamaria Senni