Gli interisti festeggiano a tavola il primo posto in classifica

Un gruppo di accaniti tifosi dell’Inter ha voluto festeggiare il ritorno dei nerazzurri in testa alla classifica di Serie A nella trattoria "La Gnaffa" di Sala di Cesenatico: Marcello Mercadini babbo dell’attore, Paolo Buratti, Giovanni Albani, Guido Bertoni, Fabio Buganza, Moreno Conficconi, Valentino Duca, Patrizio Esposito, Roberto Fantini, Luca Fattori, Flavio Gazzoni, Sandro Gazzoni, Alex Giannotti, Marco Gori, Eglis Miserocchi, Maurizio Pedrelli, Carlo Suzzi, Fabrizio Zaccanti, Damiano Zoffoli e Mazzanti detto Mazzola.

Ha detto il noto musicista Moreno Conficconi, Il Biondo: "Diventare interista è come fare parte di una magia dell’universo. Voglio esagerare". leggere i comandamenti e leggere che c’è l’undicesimo "essere interista". Ha continuato Damiano Zoffoli ex sindaco di Cesenatico: "Sono nato interista: ho i cromosomi neroazzurri". Paolo Buratti albergatore: "Io quando avevo 6-7 anni l’Inter vinceva tutto, nel 1964-1965 e ho un ricordo di bandiere neroazzurre che sventolavano e poi avevo due vicini di casa, Franco Fagioli e Jader Vincenzi, più grandi di me, che mi hanno influenzato a cominciare dalle discussioni che facevano nei bar".

Guido Bertoni: "A 6 anni diventai interista con le figurine di Corso e Mazzola". Marco Gori notaio: "Diventai interista a 9 anni quando vidi la finale di Coppa dei Campioni, Inter-Real Madrid, con gol di Mazzola".