Gli itinerari storico-culturali in 34 pagine, ecco la guida

E’ fresca di stampa la guida ’Itinerari storico-culturali-Bagno di Romagna San Piero in Bagno e frazioni’, realizzata su progetto a cura dell’assessorato al turismo del Comune termale, disponibile anche presso l’Ufficio Iat di Palazzo del Capitano a Bagno. Una guida, di 34 pagine, che prendono il via con le note di presentazione che, fra l’altro, sottolineano: "Abbiamo realizzato questo libricino e una serie di totem diffusi nei borghi e nelle frazioni, per accompagnare i visitatori attraverso secoli di storia: dai Romani che qui amavano fermarsi per una sosta rigenerante nelle acque termali, ai Lanzichenecchi, che distrussero il castello di Corzano di San Piero, dai Conti Guidi, che ebbero grande influenza su questa terra, ai fiorentini del Granducato di Toscana, che per secoli governarono il Capitanato di Bagno, fino ad arrivare ai giorni nostri in questa parte di Romagna- Toscana ancora così viva, sia nei borghi di San Piero e Bagno, sia nelle tante frazioni che li circondano".

Per Bagno la guida concede le sue pagine anche alla Fonte del Chiardovo, a Mura e Via Palestro, Palazzo del Capitano, Terme Romane e la Leggenda di Sant’Agnese, Basilica di Santa Maria Assunta, oratorio di Santa Lucia, oratorio del Carmine. Per San Piero richiama anche il Ponte di Frati, Torre dell’orologio, Piazza del Mercato (S.Allende), oratorio San Giovanni Battista, oratorio Madonna delle Grazie, la chiesa di San Pietro in Vincoli, mulattiera, santuario Madonna di Corzano, Castello di Corzano. Ben descritte anche le frazioni di Poggio alla Lastra, Valgianna e Crocesanta, Selvapiana, Larciano, S.Silvestro, Montegranelli, Casanova dell’Alpe e Mulino di Valbona, Vessa.

gi. mo.