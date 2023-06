Gli obiettivi del colosso dello sport "Technogym è la nuova medicina"

di Annamaria Senni

"Technogym è la nuova medicina per il benessere". È quanto ha affermato il presidente e amministratore delegato del gruppo Nerio Alessandri (nella foto), durante la presentazione alla comunità finanziaria degli obiettivi di crescita dell’azienda. "Abbiamo continuato a investire in competenza e ricerca anche negli anni difficili del Covid - ha detto Nerio Alessandri - e continueremo a farlo perché il wellness lifestyle si sta rilevando la medicina più sostenibile per le persone e, di conseguenza per le aziende e i governi". L’azienda ha presentato ieri alla comunità finanziaria i suoi obiettivi di crescita ’profittevole e sostenibile’ nel medio termine. Tra questi, il gruppo Technogym prevede al 2025 ricavi in crescita di circa il 10% medio annuo grazie al lancio di nuovi prodotti, soluzioni digitali, l’ingresso in nuovi mercati e il crescente interesse per protocolli destinati alla salute. In crescita anche il rapporto tra il margine operativo lordo e i ricavi in aumento annuo tra i 40 e i 70 punti base per effetto delle economie di scala, del miglioramento della qualità e della ottimizzazione della logistica.

"Abbiamo promesso ai nostri azionisti crescita profittevole e sostenibile nel lungo termine e abbiamo rispettato l’impegno, nonostante un contesto internazionale molto cambiato - ha detto il fondatore di Technogym Nerio Alessandri -. Condividiamo oggi il sogno di Technogym e il percorso per compierlo: Technogym è la nuova medicina".

Secondo quanto riferito da Nerio Alessandri alcuni paesi particolarmente lungimiranti hanno già attivato la prescrizione medica dell’esercizio fisico come vera e propria cura per molte patologie, in linea con il programma ’Exercise is Medicine’, lanciato dal colosso cesenate oltre 15 anni fa. "Si tratta - aggiunge Alessandri - di un sistema win-win per il paziente e per il sistema sanitario che nel medio termine coinvolgerà molti Paesi". "La nostra visione e strategia - ha spiegato Alessandri all’investor day di Technogym - ci porta a mettere da sempre al centro i bisogni delle persone, come testimoniato anche da alcuni dei nostri progetti, perché un mondo più in salute è certamente un mondo migliore e più sostenibile. Il mondo si sta trasformando e noi siamo chiamati a creare soluzioni wellness che migliorino la vita delle persone, attraverso la salute e la bellezza. Ciò significa creare prodotti innovati e di design per esperienze di allenamento coinvolgenti e performanti".