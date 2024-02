Gli orari di tutte le gare fino alla fine del campionato. Il fischio d’inizio sarà (quasi sempre) alle 20.45

Il Cesena evidentemente è bello di notte. Ieri la Lega Pro ha ufficializzato i giorni e gli orari dalla decima alla diciannovesima giornata di ritorno del campionato, dunque fino al termine della stagione regolare, fissata per domenica 28 aprile.

Nei primi 11 giorni di marzo ci sarà da rimboccarsi le maniche in quello che potrebbe diventare lo snodo decisivo del torneo: i bianconeri affronteranno in serie Virtus Entella (venerdì 1 marzo alle 20.45 in casa), Carrarese (martedì 5 marzo alle 20.45 in Toscana) e Gubbio (lunedì 11 marzo, ancora alle 20.45 all’Orogel Stadium). Di seguito gli altri impegni: Vis Pesaro-Cesena, domenica 17 marzo alle 20.45; Lucchese-Cesena domenica 24 marzo alle 14; Cesena-Pescara, sabato 30 marzo alle 16.15; Juventus Next Gen-Cesena, domenica 7 aprile alle 16.15; Cesena-Recanatese, lunedì 15 aprile alle 20.45. Le ultime due gare, in trasferta a Sassari contro la Torres domenica 21 aprile alle 16.30 e in casa contro il Perugia domenica 28 aprile alle 20, si giocheranno in contemporanea su tutti i campi. Nella foto Toscano