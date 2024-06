Gli ’Orti didattici terapeutici’ per il benessere psicofisico

Sono tante le iniziative organizzate in questo periodo dal Rotary Club Cesenatico Mare, che mette in campo tutti i volontari, con in testa la presidente Lalla Bertolozzi. Il club partecipa assieme al Distretto 2072 del Rotary Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, al progetto degli "Orti didattici terapeutici", un service appunto didattico, che in questo caso specifico vede coinvolti gli studenti della sede di via Cremona della Scuola media "Dante Arfelli". Qui sono state consegnate due grandi casse di legno, all’interno delle quali sono state seminate e trapiantate diverse specie di ortaggi, per una iniziativa dove gli alunni e i docenti sono stati seguiti dal future president Bruno Gobbi, dal prefetto Giancarlo Barocci e dal vicepresidente Klodian Matija del Rotary Club Cesenatico Mare. Gli "Orti didattici terapeutici" sono ambienti particolarmente indicati per promuovere il benessere psicofisico attraverso l’attività agricola. Numerose ricerche hanno dimostrato i molteplici benefici che derivano dal lavorare la terra e prendersi cura delle piante. Lavorare insieme alla realizzazione e al mantenimento dei due orti, oltre a migliorare il grado di autonomia degli studenti, ha contribuito ad accrescere in loro delle certezze, dal momento che i risultati sono concreti e lo sviluppo quotidiano delle piante è una realtà che da molte soddisfazioni. Inoltre si favorisce la socializzazione, avvicinando i ragazzi alla natura e sensibilizzandoli sul loro ruolo all’interno di un ecosistema più ampio.

g. m.