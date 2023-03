Gli Oscar ai piedi della Romagna Da Rihanna col pancione a Cate: sfilano le scarpe di San Mauro

Agli occhi dei più attenti la novità è saltata subito all’occhio: per la prima volta dal 1961, il tappeto della 95esima edizione degli Academy Awards - gli arcinoti Oscar del cinema hollywoodiano - non è più rosso, ma color champagne. A calcarlo, tante star con indosso le scarpe del distretto di San Mauro Pascoli: una conferma che, malgrado i continui stravolgimenti del mercato, bellezza, lusso ed eleganza abitano ancora da queste parti.

Si è aggiudicata la pagella della diva meglio vestita l’attrice Cate Blanchett, in total look Louis Vuitton e pump in satin nere di Giuseppe Zanotti, modello d’archivio risalente al 2012. Candidata alla statuetta per Tàr, film in cui interpreta – magistralmente - il ruolo di una direttrice d’orchestra, la Blanchett è stata apprezzata non solo per il look particolarmente chic, ma anche per la sua abitudine a indossare abiti e calzature già visti: un messaggio decisamente ecologista, in linea con l’impegno sociale dell’attrice.

Tra coloro che hanno mancato l’ambita statuetta per un soffio c’era anche Rihanna, candidata per la miglior canzone e presentatasi in passerella col pancione coperto da un vestito semitrasparente, firmato Alaïa. Ai piedi, sandali di Giuseppe Zanotti creati appositamente per lei. Non è la prima volta che la cantante barbadiana opta per una maison sammaurese: poco più di un mese fa, in occasione del Superbowl (la finale del campionato della National Football League, vista in tv da 150 milioni di spettatori), aveva indossato un paio di sandali ‘gladiator’, con lacci incrociati fino alla coscia, opera di Gianvito Rossi.

Tornando agli Oscar, Giuseppe Zanotti ha fatto davvero la parte del leone: lo hanno scelto anche Kate Hudson – anche lei votata tra le attrici meglio vestite della serata, con un luminoso abito Louis Vuitton – ed Elizabeth Olsen, nota ai più per la sua recitazione nella serie Marvel The Avengers. L’attrice Halle Berry, invece, ha preferito un paio di sandali Casadei.

A proposito di Casadei, il big sammaurese si consola con le star di casa nostra: in una recente esibizione a ‘Che tempo che fa’, Elodie indossava le ‘Super blade’ in vernice rossa. Contemporaneamente, Gianvito Rossi metteva a segno l’ennesima apparizione reale: invitata all’inaugurazione di un fintess center in Galles, la principessa Kate Middleton ha sfidato scherzosamente sulla cyclette il marito, l’erede al trono d’Inghilterra William. Chi ha vinto fra i due? Naturalmente lei: pur abbigliata in gonna longuette e stivali dal tacco vertiginoso, è riuscita a stracciare il consorte in soli 45 secondi.

Maddalena De Franchis