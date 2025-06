Gli ‘Ospiti’ di Alice. Tamburini

Ultimo appuntamento per ‘Particol’Arte’, la rassegna che da tre stagioni anima gli spazi de La Cantera di Cesena intrecciando pittura e fotografia in un continuo passaggio di testimone fra artisti. A concludere il ciclo oggi alle 19 sarà proprio la curatrice Alice Tamburini, con la sua mostra personale ‘Ospiti’, un racconto intimo e visivo della condizione umana. "I miei personaggi diventano persone quando trovano qualcuno in cui riconoscersi", racconta l’artista. Le sue figure nascono da oli, acrilici, carte da parati strappate e ridipinte, si muovono fra corpi e sguardi, in una metamorfosi inquieta. Cercano casa, e nello stesso tempo ospitano lo sguardo di chi osserva. In questa mostra-evento sono invitati tutti gli artisti che hanno partecipato alle edizioni passate, in un ideale abbraccio collettivo. Ospite speciale della serata sarà la musicista Martina Casadei, voce eclettica che intreccia flamenco, reggae e ritmi latini in un canto che è rito, gioco e cura. Nata a Cesena, Alice Tamburini ha esposto in Italia e all’estero, portando avanti una ricerca pittorica e performativa che coinvolge anche i più giovani attraverso laboratori creativi. ‘Ospiti’ è la sua maniera di restituire senso alla pittura: accogliere ed essere accolti, come accade nei quadri, come accade nella vita. Carlotta Benini