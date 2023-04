Gli ostacoli del Pnrr "Costi lievitati, ma completeremo tutti i cantieri"

di Andrea Alessandrini

La cavalcata degli interventi del Comune di Cesena finanziati dai fondi intercettati del Pnrr (infornata epocale di oltre 80 miloni) procede con le insidie del terreno accidentato per le complesse fasi delle opere da completare entro e non oltre il 2026, pena la perdita dei finanziamenti.

I progetti finanziati del Comune di Cesena, compresi quelli minori per gli importi sulla innovazione digitale, sono oltre trenta per un importo che supera gli 80milioni di euro. Quasi un centinaio quelli dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio per una somma che veleggia verso i cento milioni di euro. Non pochi i progetti candidati in attesa di risposta, fra cui quindici nel Comune di Cesena.

"Siamo alla prese con la prosecuzione del lavoro dopo la presentazione dei progetti – dichiara il sindaco Enzo Lattuca che si è confrontato con i sindaci romagnoli sulla situazione degli interventi finanziatati dal Pnrr – e c’è qualche naturale difficoltà legata a questioni burocratiche, rialzo dei costi delle materie prime che fa lievitare gli importi delle opere e reperimento di ditte partecipanti ai bandi".

L’intervento più più oneroso, ad esempio, è in fase di stallo: quello relativo alla rigenerazione del complesso ex Roverella, i cui costi si sono alzati sino a 16milioni di euro. Si attendeva l’avvio dei lavori a primavera, ma slitteranno non si sa per quanto. "La ditta esecutrice per effettuare i lavori dell’ex Roverella sarebbe pronta ad avviare l’opera – spiega il sindaco Lattuca – tuttavia il Comune di Cesena deve attendere che venga convertito il decreto legge in discussione al Senato per capire se la procedura risponde ai criteri richiesti e ricevere l’aggiunta dei contributi per far fronte al rincaro dei costi, pari a due milioni di euro".

"Per quel che concerne più in generale il rincaro dei costi per le opere determinato dall’aumento delle materie prime – aggiunge il sindaco – siamo fin qui riusciti a integrare i finanziamenti ottenuti dal Pnrr con nostre risorse oppure altri fondi aggiuntivi. Quanto invece alla ditte partecipanti, ai bandi le procedure delle gare si sono svolte finora perlopiù in tempi abbastanza celeri. In effetti non sono tante le aziende a partecipare ai bandi, ma nessuno è andato deserto e fra i partecipanti ci sono anche imprese note per essere serie, organizzate e del territorio, come è avvenuto per la aggiudicazione della scuola media 7 alla Som di Cesena, del centro sportivo di Villachiaviche alla Conscoop di Forlì e della pista di atletica al consorzio Cear di Ravenna e si sa che la territorialità può essere garanzia di qualità".

Qualche intoppo, non sull’appalto ma sull’iter progettuale autorizzativo, si riscontra per l’intervento di edilizia scolastica di maggior peso economico, quello per la nuova scuola Anna Frank a Sant’Egidio: importo di 11,4 milioni, aggiudicazione dei lavori a settembre e avvio entro marzo 2024, se tutto andrà bene.