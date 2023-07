Gli psicologi degli sfollati "Dallo shock sono passati alla rabbia, col maltempo torna lo stato d’ansia"

di Annamaria Senni

Oltre 120 psicologi e psicologhe hanno supportato, e continuano a supportare, le persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Il servizio sanitario gratuito offerto dall’Ausl, che prende il nome di psicologia dell’emergenza, è coordinato a Forlì e Cesena dalla dottoressa Antonella Liverani (nella foto), responsabile della struttura semplice interdipartimentale di psicologia della salute e di comunità di Forlì-Cesena.

Dottoressa Liverani come vi siete mossi per fornire assistenza alle persone alluvionate a Cesena?

"Gli approcci sono stati di vicinanza, di ascolto, di presa di contatto con le realtà di ognuno. Siamo entrati in relazione in modo spontaneo, informale per dare voce alla sofferenza emotiva che, nella prima fase dell’emergenza, rimane secondaria ai bisogni primari".

Cosa vi raccontano i pazienti del dramma che hanno vissuto?

"A un mese dall’accaduto è evidente che la sofferenza attraversa delle fasi, da un primo stato iniziale di shock in cui tutto sembra ancora irreale, alla fase in cui gradualmente si realizza il danno subito. Il prendere atto dell’accaduto può attivare emozioni di smarrimento, di disorientamento, e talvolta emergono sentimenti di rabbia e di paura. Ora attraversiamo questa fase".

Quali sono i ricordi che le persone non riescono a cancellare?

"Emergono sensazioni, percezioni che evocano l’evento traumatico, il rumore dell’acqua, gli odori, i rumori dei soccorsi, il continuo susseguirsi di ricordi che rievocano i momenti imprevedibili degli eventi. Ora ogni possibile perturbazione metereologica potenzialmente attiva uno stato di allerta".

In quanti hanno cercato un aiuto psicologico?

"Attualmente abbiamo intercettato circa un centinaio di richieste a Cesena, ma gli incontri di prossimità sono maggiori. Abbiamo conosciuto persone anziane, alcune di queste già in pregressa difficoltà, dove l’alluvione ha esasperato le criticità esponendole maggiormente ad una condizione di degrado. Abbiamo incontrato nuclei familiari con al loro interno persone disabili, situazioni critiche che richiedono una maggiore attenzione. Abbiamo lavorato con mamme al fine di ripristinare e mantenere le routine con i propri bambini, gli stessi accudimenti hanno risentito e trovato difficoltà di fronte ad un clima modificato. Queste sono le basi sicure del bambino, i suoi affetti primari, gli accudimenti e le routine".

Dove incontrate le persone? "Abbiamo incontrato le persone alluvionate in diverse situazioni. A partire dai Centri hub dove abbiamo mantenuto un presidio quotidiano a stretto contatto con i singoli e le famiglie che, a seguito dell’evacuazione dalle proprie case, sono stati accolti. Abbiamo poi esteso gli interventi in prossimità all’interno dei quartieri colpiti, percorrendo le vie e mettendoci a disposizione delle persone che, al contempo, si adoperavano nel primo ripristino delle proprie abitazioni. Il passaggio successivo è stato dare uno spazio di ascolto presso il Centro Don Milani dove si sono concentrate risorse e aiuti di ogni genere. Al contempo abbiamo fornito un intervento di primo soccorso psicologico per chi sentisse il bisogno di essere ascoltato e ricevuto in ambulatorio. Un servizio prenotabile tramite richiesta telefonica al numero 3317487610 dalle ore 12 alle 15".