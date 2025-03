Gli punta la pistola contro e si fa dare l’incasso

Rapina alla pizzeria ’La Rustica’ di Savignano sul Rubicone sita lungo la via Emilia che in quel tratto, fra i due semafori, assume il nome di via Garibaldi. Alle 20.25 di venerdì sera, un uomo, con il volto travisato, carnagione chiara, dall’apparente età fra i 20 e i 25 anni, si è presentato alla cassiera e puntandogli contro una pistola, non si sa se vera o giocattolo, le ha intimato di consegnargli i soldi che aveva in cassa. La cassiera impietrita ha eseguito l’ordine del rapinatore consegnandoli l’incasso della giornata e il fondo cassa che il titolare Sandro Pollini sta ancora quantificando. Poi il rapinatore è scappato via dileguandosi lungo la via Emilia.

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri di Savignano sul Rubicone che hanno iniziato le indagini per cercare di risalire all’identità del malvivente che ha messo a segno la rapina nella pizzeria inaugurata nel settembre 2020. Sul posto si è recata l’assessore alla sicurezza Roberta Armuzzi. Dice il sindaco Nicola Dellapasqua: "Esprimo la massima solidarietà per questo episodio che è assolutamente esecrabile che non rappresenta quello che la città di Savignano è e deve essere. Ci siamo coordinati con le forze dell’ordine. Sappiamo che i carabinieri di Savignano stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza. Come amministrazione comunale ci impegneremo a rinforzare il presidio dell’area per fare in modo che i dispositivi di videosorveglianza siano sempre più numerosi ed efficaci per prevenire questi fatti non tollerabili. Ci tengo a esprimere la mia vicinanza ai titolari e ai dipendenti che hanno subito la brutta esperienza che controbatteremo con tolleranza zero verso questi criminali".

Ermanno Pasolini