Gli scatti di Ettore Perazzini dalla stazione alla mostrascambio

Dalla Mostrascambio alla Stazione: due percorsi fotografici svelano una Gambettola nascosta. Oggi alle 17 alla Stazione degli Artisti si inaugurano i due nuovi progetti del fotografo Ettore Perazzini: "Sentire Gambettola", e "Il Bosco incartato". La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 15 settembre dalle ore 16 alle 19, ogni sabato e domenica. Progetto espositivo a cura dell’associazione Circuiti Dinamici con il sostegno del Comune di Gambettola. Entrambe le mostre ruotano attorno a due scelte concettuali: le immagini esposte all’interno della Stazione degli Artisti compongono uno speciale diario di viaggio in cui il punto di vista obbligato è quello del finestrino dei treni regionali che percorrono il tratto gambettolese; negli scatti affissi lungo viale Carducci, Perazzini si muove invece a piedi tra le vie di Gambettola, di sera, usando l’occasione della Mostrascambio come punto di partenza per esplorare l’anima del paese. "Sentire Gambettola" e "Il Bosco Incartato" sono dunque una personale dedica di Perazzini a questo territorio ed un invito ad esplorarlo e riscoprirlo con un occhi nuovi, cogliendone le sfumature e i dettagli che spesso sfuggono all’occhio distratto.

Vincenzo D’Altri