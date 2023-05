Gli scatti più suggestivi di Sirotti riempiono il centro storico

In occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia, per le vie del centro storico è stata allestita una mostra fotografica sul Giro d’Italia con alcune delle foto più suggestive della Corsa Rosa, scattate dal fotografo ufficiale del giro, il cesenate Emanule Sirotti, scomparso qualche anno fa. Sono stati inoltre realizzati 2.000 cataloghi a colori, contenenti le foto, distribuiti ai negozi della città, e reperibili anche presso il Comune di Cesena e l’Ufficio turistico Iat. Sabato dalle 10 alle 12, ai Giardini Pubblici si svolgerà una festa, a regia comunale e col supporto dell’Associazione Alighieri Aps, per ringraziare tutti coloro che, anche grazie alla passione per la bicicletta, si stanno impegnando nel promuovere abitudini quotidiane di spostamento sostenibile. In questa occasione l’amministrazione comunale consegnerà un attestato di partecipazione e un gadget del Giro ai cittadini e alle cittadine che hanno aderito al progetto ‘Bike to work’ e a tutti gli studenti che raggiungono la propria scuola grazie al ‘piedibus’. Domenica invece in piazza del Popolo e viale Mazzoni verrà allestita l’area commerciale del ‘Villaggio Rosa’. Inoltre, dalle 14 alle 19, in piazza del Popolo approderà il circo del Giro d’Italia ‘GiroLand’, il nuovo villaggio dedicato ad adulti e bambini dove scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa, con attività di intrattenimento ispirate ai giochi più iconici del Luna Park.