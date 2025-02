Gli sperperi del primo podestà. Il fascista con le mani bucate

Cesena, febbraio 1927. Cerimonia in pompa magna in piazza grande per l’insediamento in Comune del primo Podestà, Attilio Biagini. Bandite le elezioni, aboliti sindaci e consigli comunali (roba da ‘smidollati democratici’) il regime fascista dà tutto il potere locale ai Podestà, sottoposti solo al Prefetto vigilante. Biagini, nella vita rappresentante di commercio, grande parlantina, è fascista della prima ora, un rampante. un ‘seniore’: il regime ama il linguaggio marziale. ‘Il Popolo di Romagna’, il giornale provinciale, ne esalta le virtù fasciste. In realtà Biagini era stato sospeso dal partito nel 1925, causa scontri rusticani nel rissoso fascio locale: ma poi riammesso grazie a un lodo, cioè un compromesso, un patto di non aggressione. Nel suo pomposo discorso di insediamento Biagini vara un ‘audace’ e costoso programma di lavori pubblici per abbellire e ammodernare Cesena. Facile la propaganda, con banda e tutto. Ben più complessa la realtà amministrativa. Nove mesi dopo Biagini sarà deposto d’autorità dal Prefetto, causa soprattutto il dissesto finanziario già procurato alle casse comunali, debiti che peseranno sul groppone delle successive amministrazioni. Sussurri e malcontento. ‘E’ notorio a Cesena il continuo sperpero di soldi del Comune in spese voluttuarie e pazzesche che rivelano l’incompetenza del Podestà… Tutti sanno che Il Podestà e i dirigenti usano quasi tutti i giorni le cinque auto del Comune, della Congregazione di Carità, del Fascio per andare in gita con donne equivoche al mare e ai monti…’. E’ solo uno spicchio delle diverse lettere anonime ma circostanziate che erano via via piovute sul tavolo del Prefetto. Le velenose missive sulla ‘allegra finanza’ del Podestà non venivano certo dall’opposizione politica locale, in quel tempo annichilita: ma dall’interno del Comune e dal locale Fascio (materiali storici conservati nei faldoni dell’Archivio di Stato). Interessante, perché fuori dalla mischia politica, il rapporto riservato sul Podestà inoltrato dal commissario di P.S.: ‘per il suo carattere autoritario e a volte aspro il Biagini si è alienato le simpatie di molti. Criticato per la sua mania di grandezza. Non ha titoli di studio. In passato era rappresentante della ditta Pirelli. Ha passato periodi di effettiva miseria che mal si concordano con la vita agiata che conduce attualmente, determinando sospetti sulla sua onestà di amministratore’. Decisiva, per l’allontanamento di Biagini dalla carica, sarà l’ispezione sui conti e sul bilancio comunale, disposta dal Prefetto e affidata al ragioniere capo della prefettura di Forlì, Dario Ercolani: che verificherà una situazione debitoria fuori controllo. E che racconterà nella sua relazione di aver operato in un contesto ambientale difficile: per le resistenze dell’apparato cesenate legato al Podestà (‘persone che dovevano riconoscenza al Biagini o di sua lontana parentela’) e per la reticenza di altri impiegati e dirigenti che temevano rappresaglie. Ragion per cui Attilio Biagini sarà ‘silurato’. Proprio come cantava una canzoncina guerresca in gran voga in quegli anni: ‘rapidi ed invisibili/ passano i sommergibili…’.