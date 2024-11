Gli studenti a lezione di sicurezza

Zani Work, azienda cesenate specializzata in abbigliamento tecnico, antinfortunistica e saldatura, ha aderito questa settimana al Pmi Day 2024 di Confindustria promuovendo delle mattinate di approfondimento sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nelle scuole superiori del territorio romagnolo. Giovedì l’azienda ha aperto le porte della sua sede a Torre del Moro per accogliere gli studenti del liceo Vincenzo Monti di Cesena. Durante la mattinata Isabella e Cristina Zani, titolari di Zani Work, hanno presentato l’azienda alle classi 4ª BE LES e 5ª AE LES dell’indirizzo economico sociale, accompagnate dai professori Marco Andreolli, Elena Fiumana, Cristina Lanotte, Antonella Zampiga, con il coordinamento del prof. Stefano Scarpellini.

Dopo un inquadramento del fenomeno degli incidenti sul lavoro a livello locale e nazionale, ai ragazzi è stato distribuito un questionario per capire qual è il loro grado di conoscenza sul problema e su come prevenirlo. A seguire è stato proiettato lo spot della campagna “Siamo Tutti Zani e Salvi”, realizzata nel 2023 da Zani Work allo scopo di diffondere una cultura della sicurezza a 360 gradi. La campagna e il relativo spot vedono protagonisti sei campioni sportivi romagnoli, che raccontano come anche nello sport sia importante proteggersi dai rischi indossando i corretti dispositivi. Infine sono state presentate alle classi alcune clip del format “Nel Cuore della Sicurezza”, che racconta le aziende italiane - partner di Zani Work - che guidano il mercato dei DPI. Infine gli studenti del liceo Monti di Cesena sono stati coinvolti in un momento interattivo in cui, divisi per gruppi, è stato chiesto loro di ideare una campagna per comunicare ai propri coetanei quanto appreso durante la mattinata in materia di prevenzione e corretto utilizzo dei DPI. L’idea migliore getterà le basi per la realizzazione del nuovo spot di Zani Work sulla sicurezza sul lavoro, che sarà girato nel 2025.