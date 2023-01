Gli studenti del Righi a lezione di cittadinanza

Appuntamento con la Cittadinanza attiva al liceo Righi di Cesena. Prosegue la tradizione, in occasione della fine del primo quadrimestre, delle giornate dedicate all’educazione civica aperte non solo agli studenti, ma all’intera comunità cittadina. Nei locali del liceo sarà allestita una mostra sulla figura del giudice Rosario Livatino, visitabile da domani fino a sabato, anche al pomeriggio. Un altro incontro di particolare interesse, che coinvolgerà oltre 700 studenti, sarà quello con il giudice Giuseppe Ayala presso l’aula magna di Psicologia, nella mattinata di domani.Contemporaneamente, al liceo scientifico si svolgerà un confronto tra i formatori della comunità ’L’Imprevisto’, fondata da Silvio Cattarina, sugli scottanti temi del disagio giovanile e delle dipendenze.

La rassegna volta a promuovere il senso civico dei giovani continuerà, in concomitanza con la Giornata della Memoria, con un momento di formazione: all’associazione Punto Europa di Forlì è stato chiesto di sensibilizzare sul tema della nascita dell’Europa, a partire dai drammi dei totalitarismi e della Shoah sino alle prospettive future. Nella giornata di cogestione, in programma sabato, sarà presente al liceo il professor Enrico Galiano che dialogherà con gli studenti a partire dalle sollecitazione del libro ’Scuola di felicità per eterni ripetenti’. Sono inoltre previsti incontri con l’Associazione dei Medici clown.