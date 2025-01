Gli studenti del Righi intervistano il sindaco

Anche il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, ha partecipato all’intenso e denso programma di incontri e iniziative calendarizzate dal progetto di "Cittadinanza Attiva 2024/2025", promosso dal Liceo scientifico Righi del paese termale d’Alto Savio. E così, il primo cittadino di Bagno è andato fra gli studenti, a Palazzo del Capitano, per dare vita ad un interessante e stimolante confronto-dialogo con i liceali.

"Martedì mattina – sottolinea Spighi – ho avuto il grande piacere di partecipare all’iniziativa ’Il sindaco: uno di noi’, un’intervista speciale organizzata nell’ambito degli "Incontri di Cittadinanza Attiva", promossi dalla nostra sede del liceo scientifico. A guidare il dibattito, con passione e determinazione, è stato Giulio Venturi, nel ruolo di giornalista e rappresentante degli studenti, insieme a Maria Grazia Corzani, direttrice della sede liceale di Bagno. Un’occasione preziosa per confrontarci sull’impegno civico, il futuro dei giovani e il loro ruolo nella nostra comunità".

"Un momento ancora più significativo dopo una giornata, quella del 27 gennaio, di riflessioni profonde su temi cruciali per la nostra società – dice a conclusione Spighi – Da ex studente di questa scuola (infatti, Spighi ha frequentato quel liceo oltre 20 anni fa, ndr), è stato emozionante confrontarmi con loro, per rispondere alle domande sulla vita amministrativa, sui progetti per il futuro e del loro coinvolgimento attivo. Ringrazio di cuore tutti i ragazzi per la loro partecipazione e il loro entusiasmo. Auguro a loro un futuro luminoso, negli studi e nel loro impegno per la nostra comunità".

