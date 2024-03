Gli studenti dell’Agraria incontrano le associazioni di volontariato

Una mattinata di autogestione per gli studenti dell’istituto tecnico Garibaldi – Da Vinci indirizzo Agraria di Cesena. Si è svolta giovedi ed è stata organizzata dai rappresentanti in Consiglio d’Istituto. "Il biennio – spiegano i rappresentanti – si è recato presso il cinema Eliseo per un’attività di cineforum con dibattito guidato da un esperto con la proiezione del film The Holdlovers. Il triennio è invece rimasto nei locali scolastici per un’attività insolita e interessante, aprire le porte delle scuole a tante realtà di volontariato e di supporto ai giovani del territorio". Hanno partecipato, su invito degli studenti: Croce Rossa Italiana, Mediterranea Saving Humans, delegazione FAI Cesena, Istituto Oncologico Romagnolo, Legambiente, WWF, Informagiovani, Misericordia di Sarsina, spazio giovani Ciacarè, Consultorio e Spazio Giovani Cesena, AIL Forlì, Guardie Ecologiche Volontarie, Cucine Popolari, Caritas di Cesena – Sarsina, Protezione Civile del Comune di Cesena, comunità Balignano – Papa Giovanni XXIII, Anffas Cesena, Il Pellicano – Cantiere411, Centro Donna del Comune di Cesena.

"Ospite speciale della mattinata è stato il cane Lego dell’unità speciale cinofila di Croce Rossa

Italiana – comitato di Forlì che presta servizio in caso di emergenze – spiegano gli studenti – i ragazzi hanno sicuramente trovato maggior consapevolezza su quante persone donano il proprio tempo in moltissime associazioni e hanno partecipato ad attività di dialogo o laboratoriali, in un’ottica futura, hanno avuto la possibilità di conoscere associazioni per poter fare a loro volta volontariato".

Un ringraziamento speciate da parte dei rappresentanti Mattia Campana, Simone Bastoni e Giovanni Bandini va alla prof.ssa Nicoletta Campanelli, coordinatrice attività studenti, alla Dirigente Scolastica Luciana Cino e all’intero personale della scuola che ha contribuito all’ottima riuscita della giornata. I rappresentanti ringraziano anche tutti gli studenti e le studentesse perché hanno dimostrato maturità e curiosità.