Gli studenti delle primarie a lezione di legalità

La Protezione civile, con il Comune di Borghi, ha proposto un innovativo e coinvolgente progetto educativo dedicato alla promozione della legalità, che ha visto la collaborazione tra le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato. L’iniziativa, proposta dalla consigliera comunale Mariacristina Trotta, con delega al settore scuola, ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie dell’istituto comprensivo di Sogliano, distinguendosi per il suo approccio dinamico e interattivo, che ha saputo combinare momenti formativi e ludici per trasmettere valori civici fondamentali. Al centro del progetto c’è stata una serie di attività volte a sensibilizzare i bambini riguardo ai temi della legalità, del rispetto delle norme e della consapevolezza civica. La lezione all’aperto, svolta lungo il fiume Uso, è stata un’occasione unica per approfondire il tema del rispetto per la natura, con particolare attenzione al valore dell’acqua e ai punti di forza e criticità che presenta. I bambini hanno avuto la possibilità di imparare direttamente sul campo, osservando l’ambiente naturale e comprendendo l’importanza della protezione delle risorse naturali. Il progetto ha dimostrato un perfetto gioco di squadra tra le forze dell’ordine e i volontari, che hanno collaborato per creare una rete di supporto e formazione. Questa sinergia ha coinvolto in modo straordinario le associazioni Sub Zocca Angeli Neri di Cesena, il gruppo volontari Protezione civile di Cesena e Gambettola, il Gruppo Droni Dario Fantini di Savignano, i carabinieri forestali, guida ambientalistica escursionistica di Caveja Trek, unità cinofile dell’Anps associazione nazionale Polizia di Stato sezione Rimini, unità cinofile Ucs Forlì, Sipem SoS-Psicologia dell’emergenza Emilia-Romagna, Croce Rossa Italiana sezione Sogliano e i volontari vigili del fuoco di Savignano.

e. p.