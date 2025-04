Gli studenti dell’Itt Marconi alla Ustec e al Cnh Group

La catena di montaggio per compagna di banco. Sampierana spa, da alcuni anni Cnh (ex Fiat) e Ustec srl salgono in cattedra per una lezione formativa e informativa sulla loro attività, rivolta agli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico Marconi di Sarsina. "I ragazzi della classe terza e quarta dell’Itt Marconi, con gli insegnanti e il dirigente scolastico – dice l’associazione imprenditori Vallesavio Aps – hanno visitato l’azienda Ustec di San Piero in Bagno, nata dalla scissione da Sampierana spa. Ustec, in attività da qualche anno, è una nuova realtà imprenditoriale, con alla base una solida tradizione della famiglia Para, nel segmento Undercarriage. Ancora prima dell’ingresso del marchio Eurocomach, la famiglia Para, gestiva già il marchio Sampierana per la produzione dei sottocarri. Con la regìa di Cesare Para, accoglienza ottima da parte dei figli Valentina, responsabile commerciale e marketing, e Francesco, ingegnere meccanico, che segue tutta la parte tecnica. I ragazzi del Marconi sono stati coinvolti nella storia aziendale e nel nuovo plant produttivo insediato a San Piero, dove hanno già trovato lavoro circa 120 dipendenti".

"I ragazzi del Marconi hanno visitato anche la Sampierana spa, ora Cnh Group – prosegue l’associazione imprenditori –. Ad accoglierli lo staff tecnico commerciale, nonché il segmento che si occupa della produzione. Dopo una presentazione dell’azienda e dei prodotti, i ragazzi della classe terza e quarta sono stati accompagnati in un tour all’interno dell’ufficio tecnico e delle linee di produzione. E’ importante fare conoscere da vicino queste opportunità presenti sul territorio".

gi. mo.