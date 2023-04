Gli studenti dello Ial fanno festa con Aquila

Il salone gremito della Scuola alberghiera e di ristorazione di Cesenatico gestita dallo Ial Emilia-Romagna, ha accolto il tradizionale appuntamento del saggio finale degli studenti che frequentano l’istituto sul lungomare, dove ci sono circa 150 studenti iscritti e 30 fra docenti e tutor. All’iniziativa hanno partecipato le autorità, il vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi, i comandanti delle forze dell’ordine, gli esponenti delle associazioni di categoria, i professionisti del territorio, il presidente dello Ial Emilia-Romagna Cino Donnarumma e la direttrice della scuola Daniela Casadei. Il tema sviluppato quest’anno dagli studenti per la tradizionale festa di fine anno scolastico è S.O.S. Tenibile, con riferimenti ad uno dei principali temi di attualità, quello legato all’ambiente ed alla necessità di inquinare meno e recuperare più rifiuti. È stata una manifestazione di successo, dove si sono visti giovani che hanno il desiderio di lavorare ed impegnarsi in alberghi e ristoranti. È anche questo un messaggio importante, perchè stiamo vivendo un periodo molto difficile per gli imprenditori e gli operatori turistici, i quali hanno grosse difficoltà a reperire i lavoratori ed in particolare gli stagionali. A tal riguardo il presidente Donnarumma dello Ial è intervenuto pubblicamente elogiando l’impegno degli studenti e del personale della scuola, ricordando alle autorità ed agli stessi imprenditori, che la Scuola alberghiera e di ristorazione è gestita da un sindacato che sta facendo passi importanti per migliorare la qualità della vita dei futuri dipendenti (che sono gli attuali studenti), invitando anche gli imprenditori a trattar meglio i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro. Daniela Casadei a margine dell’incontro, ha sottolineato proprio il ruolo della scuola e l’impegno nell’affrontare anche temi importanti come quelli legati all’ambiente. A tal riguardo il menù del saggio finale è stato preparato utilizzando specie ittiche sostenibili, cioè pesce la cui cattura non indebolisce gli equilibri del mare, come invece accadrebbe se si pescano ed utilizzano specie presenti non in grandi quantità. All’iniziativa ha partecipato anche l’ex campione di Masterchef Francesco Aquila, tornato in forze allo Ial: "E’ una iniziativa importante per la scuola dello Ial ed è una prova del nove dei lavori svolti durante l’anno con i ragazzi; gli allievi hanno avuto l’opportunità di mettere in risalto le qualità, dai cocktail alla presentazione dell’aperitivo, l’accoglienza, sino ad arrivare al lavoro in cucina ed in sala. Alcuni erano timidi e un po’ impacciati, ma è normale, per loro era la prima volta e si tratta di un momento di crescita, perchè si mettono alla prova nella vita reale, con tante persone di fronte e tutte differenti".

Giacomo Mascellani