Gli studenti di Cesenatico diventano ‘Bookinfluencer’

Soccorso Letterario e la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, hanno unito ancora una volta le forze nel segno della cultura, per contribuire a rendere maggiormente Cesenatico "Una città che legge". Per il quarto anno consecutivo sarà bandito il concorso "I Bookinfluencer della città di Cesenatico".

L’iniziativa nasce per favorire la diffusione della lettura tra i giovani, in un contesto dinamico e giocoso che incoraggia l’attività sociale e relazionale. È di fatto un torneo di lettura, rivolto agli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori, e a tutte le ragazze ed i fino ai 18 anni di età, residenti a Cesenatico.

Il gioco si sviluppa con la realizzazione di una recensione, attraverso un elaborato, che può essere scritto, ma anche un video o un audio. Il libro che gli studenti sceglieranno, metterà alla prova la propria creatività. L’obiettivo è far scattare la scintilla per la lettura.

L’iscrizione è totalmente gratuita e per aderire è sufficiente inviare una mail all’indirizzo soccorsoletterario@gmail.com, confermando la partecipazione. Il 21 aprile 2025 ci sarà la proclamazione della classe vincitrice e della studentessa o delle studente vincitori.

La classe vincitrice, che riuscirà a trasmettere maggiore empatia con l’elaborato, si aggiudicherà una "pizzata" per tutta la classe, compreso il docente di riferimento, in un ristorante pizzeria di Cesenatico, che sarà offerta dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. Il singolo studente che riuscirà a trasmettere maggiore empatia con l’elaborato, si aggiudicherà invece un buono di 50 euro per l’acquisto di libri, da spendere in una libreria di Cesenatico, sempre offerto dai bagnini.