Gli studenti diventano ’Bookinfluencer’ nel concorso di recensioni

A Cesenatico è alle battute finali l’edizione 2023 del concorso ’I Bookinfluencer’, organizzato da Soccorso Letterario e dalla Cooperativa stabilimenti balneari, per favorire la diffusione della lettura tra i ragazzi, in un contesto dinamico e giocoso che incoraggia l’attività sociale e relazionale. È un torneo di lettura, al quale partecipano le centinaia di studenti della scuola media ’Dante Arfelli’ e dell’Istituto di istruzione superiore che comprende sia il Liceo scientifico ’Enzo Ferrari’, sia l’Ite ’Giovanni Agnelli’.

Il gioco si sviluppa in modalità online attraverso la realizzazione, e successiva spedizione, di una recensione di un libro che gli studenti sceglieranno. L’iscrizione e la partecipazione è sono gratuite. Sono 12 le classi e poco meno di 300 gli studenti che hanno aderito al concorso, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], coordinati da un insegnante della classe, che funge da riferimento.

Il gioco prevede la realizzazione di una recensione, attraverso un elaborato (un video, uno scritto o un audio), in cui mettere alla prova la creatività, raccontando e recensendo il libro preferito e ’fare scattare la scintilla’ per la lettura. I video e gli scritti sono stati inviati tramite whatsapp all’indirizzo di posta elettronica di Soccorso Letterario. Verrà premiata la classe vincitrice che riuscirà a trasmettere maggiore empatia con il video e si aggiudicherà una pizzata per tutta la classe compreso il docente, in un ristorante di Cesenatico, offerta dalla Cooperativa stabilimenti balneari, e sarà premiata la classe che avrà comunicato maggiore impegno che si aggiudicherà un buono gelato per tutti gli alunni, offerto sempre dai balneari.

Giacomo Mascellani