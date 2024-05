Gli studenti dopo 13 anni tornano in campo

La scuola ha di nuovo la sua palestra di vita, adeguata, dignitosa, funzionale. Ha, infatti, avuto luogo a San Piero in Bagno l’inaugurazione della palestra scolastica comunale di via Savio, dopo importanti lavori di ristrutturazione, consolidamento antisismico, riqualificazione. Una cerimonia e una festa molto partecipata e particolarmente sentita dalla comunità locale, in quanto la mancanza di una palestra scolastica adeguata rappresentava un problema iniziato ben 13 anni fa. Infatti, nel 2011 la palestra fu dichiarata inagibile e ciò costrinse studenti e squadre locali di basket, volley e gruppi sportivi a rinunciare al proprio sport oppure a trovare sedi alternative, ma inadeguate e poco dignitose. "Con questa realizzazione – ha spiegato il sindaco Marco Baccini, che aveva posto la riattivazione della palestra come suo secondo obiettivo di mandato dopo quello della nuova scuola media – si completa il programma di recupero e messa in sicurezza del patrimonio scolastico comunale. Consegniamo così ai nostri giovani ambienti dignitosi e funzionali".

Dopo aver ricordato il tortuoso e lungo percorso per la realizzazione della palestra rinnovata, tanto da renderlo un’esperienza a tratti drammatica e a tratti comica, Baccini ha fatto poi un breve excursus sugli appalti: "Il primo appalto fu aggiudicato nel 2018 e si concluse con una causa giudiziaria – ha ricordato il sindaco – Nel 2022 fu aggiudicato il secondo appalto, che si è concluso in breve tempo con l’abbandono della ditta esecutrice e cinque operai barricati in cantiere in attesa del pagamento degli stipendi. Nel frattempo l’importo iniziale dei lavori pari a 1.019.000 euro lievitato a 1.495.000 euro per l’aumento dei prezzi dei materiali. La svolta si è verificata grazie al coinvolgimento della ditta locale Soems di Salvatore Bartolomei, cui il Cear di Ravenna, aggiudicatario dell’appalto, ha affidato l’esecuzione delle opere". Dopo gli interventi, appassionati e pieni di soddisfazione, da parte della preside Daniela Corbi, di Marcello Fedi in rappresentanza della squadra locale di basket, di Daniela Balzoni allenatrice della squadra di volley locale, c’è stato il momento della benedizione alla struttura, impartita dal parroco di S.Piero, monsignor Jacek. Sono seguiti poi i ringraziamenti a tutti coloro che hanno preso parte agli interventi di ristrutturazione della palestra, che i tanti cittadini presenti hanno potuto visitare subito. Una visita piacevole, corredata altresì da una bella festa conviviale.

Gilberto Mosconi