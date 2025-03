Gli studenti fanno parlare gli abiti sul palcoscenico

Si intitola "L’abito parla – Un’antologia di narrazioni intessute" lo spettacolo sperimentale creato dagli studenti di Scuola Moda Cesena, che si terrà al teatro Victor di San Vittore giovedì alle 20.30. La performance, condivisa nei contenuti con Fidapa Cesena Malatesta e inserita nel calendario del Forum Sui generis in occasione del "Marzo delle donne", attraverso le creazioni che saranno in passerella, intende portare sulla scena "un arazzo di emozioni, trasformazioni e ricordi". Il progetto, è diretto da Donato Carlucci e coordinato da Giacomo Giavolucci, e ha la consulenza della psichiatra Patrizia Casali, socia Fidapa. Coinvolge un team di 25 giovani creativi guidati dalla passione per l’arte e l’innovazione. Lo spettacolo si articola in quattro diversi atti in cui ogni abito diventa linguaggio, esternazione, testimonianza, emozione.

"Scuola Moda Cesena – spiega la direttrice Catia Lorenzini – è frequentata da 75 allieve e allievi già in possesso del diploma o della laurea che intraprendono un percorso creativo nel settore della sartorialità. Imparano un mestiere, realizzando capi rispondenti a caratteristiche tecniche di vestibilità e partecipano a grandi eventi glamour come Milano fashion week. Ma per lo spettacolo proposto al pubblico, arricchito da musica, video-proiezioni, hanno realizzato capi vestiario con l’intenzione e l’esigenza di esternare un pensiero individuale. La nostra scuola è un microcosmo che racchiude tematiche comuni a tanti giovani: casi di emarginazione, malattia, disturbi della sfera alimentare, violenza familiare, disforia di genere. Ogni frequentante viene accolto e ascoltato. E proprio dagli allievi è nata l’esigenza di ‘dare voce’ all’abito, di creare performance intense che denunciano le ingiustizie e celebrano la forza interiore, sfidano le convenzioni; ogni pezzo del percorso narrativo è studiato per trasmettere un messaggio di emancipazione e autenticità".

"Lo spettacolo – sottolinea il regista Donato Carlucci - affronta temi profondi e attuali: storie di rinascita e riconquista, il superamento di momenti difficili. Farne una creazione è mettere in materia una terapia. Gli studenti portano sul palco momenti che hanno segnato il loro giovane vissuto, trasformandole in arte, rendendo il progetto un importante strumento di denuncia e consapevolezza culturale e sociale. ‘L’abito parla’ invita il pubblico ad andare oltre l’apparenza, a scoprire che dietro ogni creazione si nasconde una storia, e a lasciarsi emozionare dalla potenza di un’arte che unisce, sfida e trasforma".

Raffaella Candoli