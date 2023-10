Gli studenti giramondo. Dall’Argentina all’India: "Con ’Intercultura’ i ragazzi diventano grandi"

Camilla si è imbarcata con una valigia ingombrante alla volta dell’India. Giovanni e Linda, affascinati dall’Argentina, hanno scelto di trascorrere il loro anno in Sudamerica. Come Alessandro e Margherita, volati rispettivamente in Paraguay e in Brasile. Federica, invece, ha preferito l’Irlanda mentre Theo i paesaggi esotici della Thailandia. Sono sette gli studenti della provincia di Forlì Cesena che sono partiti in estate con i programmi di ‘Intercultura’, spesso dall’altro capo del mondo, ospiti di famiglie locali. Scambi educativi - solitamente della durata di un anno, sei mesi o progetti estivi più brevi - per imparare nuove lingue e studiare all’estero. Ma soprattutto, per uscire dalla propria zona di comfort, stringere amicizie, scoprire se stessi e culture diverse. "L’associazione è nata durante la seconda guerra mondiale come compagnia di ambulanzieri impegnata a soccorrere feriti di ogni nazionalità - racconta la volontaria cesenate di Intercultura Margherita Rossi, protagonista di uno scambio in Lettonia nel 2013 e ora responsabile delle relazioni scolastiche -. Dai legami tra chi operava e chi veniva assistito sono nati gli scambi, inizialmente tra Francia e Stati Uniti, e poi in tutto il mondo".

Una rete che oggi conta oltre sessanta Paesi e una macchina organizzativa di volontari che opera a pieno ritmo per assicurare al maggior numero di giovani l’esperienza dello scambio culturale, anche a Cesena. "Attraverso i programmi di studio - continua Margherita - i ragazzi e le ragazze acquisiscono indipendenza, spirito di adattamento, flessibilità e forza d’animo nell’affrontare e superare le difficoltà. Attitudini che spesso si traducono in un miglioramento del rendimento scolastico". Aprirsi al mondo partendo, ma anche spalancando le porte della propria casa agli studenti stranieri. A Forlì-Cesena sono arrivati Milin e Doruk, dalla Thailandia e dalla Turchia, per trascorre il loro programma annuale. Una famiglia di Cesenatico, invece, ha accolto Eva dalla Danimarca. "Siamo costantemente alla ricerca di famiglie che ospitino a Cesena gli studenti e garantiscano loro vitto e alloggio - spiega la volontaria cesenate -, è un’occasione per mettersi in gioco, entrare a stretto contatto con una nuova cultura e al tempo stesso riscoprire la propria". Per far conoscere i programmi di mobilità all’estero, l’associazione ha in programma un incontro informativo che si terrà venerdì 27 ottobre alle 20.30 nella sala ex-Avis in via Serraglio 14. Durante l’evento, rivolto in particolare agli studenti cesenati nati tra il 2006 e il 2009, verranno presentati ai giovani e ai loro genitori le modalità di selezione, le destinazioni degli scambi e le opportunità di borse di studio. La serata sarà anche l’occasione per ascoltare le testimonianze di alcuni ragazzi appena rientrati dalle loro esperienze all’estero che condivideranno le loro avventure di vita tra sfide, difficoltà e ricordi speciali con nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Cristina Gennari