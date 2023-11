Gli studenti scendono in piazza

A Sarsina questa mattina alle 10, per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, gli studenti della scuola media "T.M. Plauto" e la scuola superiore "Itt Marconi", accompagnati dai propri docenti si incontreranno in piazza Plauto per un momento di condivisione a sostegno di tutte le donne vittime di violenza con un flash mob organizzato insieme agli insegnanti. La manifestazione è organizzata dalla Consulta Donne Sarsina e dal Comune. Fino a domani rimarrà aperta la mostra "Solide Emozioni", presso la sala mostre dell’Ufficio Turistico di Sarsina, mostra che rappresenta un inno alla solidarietà per tutte le donne che subiscono violenza. Saranno presenti gli artisti Barbara Marchi ed Eros Mariani.