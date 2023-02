Gli studenti squarciano il velo di indifferenza Iniziative per difendere i diritti delle donne

Un’iniziativa che ha preso le mosse all’inizio di gennaio per non lasciar cadere nell’indifferenza il grave episodio che, nel settembre dello scorso anno, ha portato alla morte dell’attrice iraniana 22enne Mahsa Amini. La ragazza venne brutalmente arrestata dalla polizia religiosa di Teheran per la mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo, l’hijab, che avrebbe indossato in maniera sbagliata al punto da lasciar intravedere un ciuffo di capelli, particolare inaccettabile per la legge locale. Arrestata e condotta alla stazione di polizia, Mahsa è morta tre giorni dopo, il 16 settembre, a causa di un’emorragia cerebrale conseguente alle pesanti percosse ricevute in circostanze sospette. Un episodio grave e dai contorni poco chiari su cui il Ministero dell’Interno iraniano ha avviato un’indagine che, però, non è stata sufficiente ad attenuare l’onda di protesta sia da parte delle donne iraniane, che della comunità internazionale.

Compresi gli studenti cesenati della 2ª G che, su invito della professoressa di storia e geografia Liana Fadda, hanno portato avanti dei lavori di gruppo per sensibilizzare coetanei e la comunità locale. I ragazzi hanno realizzato cartelloni (nella foto), promosso dibattiti in classe ed elaborato video e disegni da inviare alla redazione di ’Chi l’ha visto?’ che, sul tema, ha raccolto numerose testimonianze da tutta Italia. L’iniziativa della 2ª G ha dato un contributo significativo a questa causa di civiltà e portato all’attenzione della scuola un momento di riflessione e confronto collettivo.

Nora Domeniconi, Sara Fanti, Lea Giovenco, Luca Scardovi e Riccardo Valentini della 2ªG scuola ‘Viale della Resistenza’