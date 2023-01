Gli studenti tutor dalle lezioni al video

Studenti che aiutano studenti, dedicando parte dei loro pomeriggi ad accompagnare nei rispettivi percorsi didattici alunni più giovani e magari con qualche mal di pancia nei confronti di alcune materie. Il virtuoso progetto ‘Learning Commons’ avviato nel 2018 grazie alla collaborazione tra il liceo classico Monti, l’associazione Alighieri Aps e il centro Montefiore che mette a disposizione spazi e sostiene l’iniziativa, quest’anno rilancia ulteriormente la sua proposta, aggiungendo nuovi contenuti.

"I tutor – spiega Donatella Bolongaro, presidente dell’associazione Alighieri - saranno protagonisti dei video che andranno a realizzare all’interno del progetto, affiancati da un filmmaker professionista, Matteo Toni di ‘Spazio Marte’ al fine di aiutare i loro coetanei ad affrontare al meglio lo studio. Saranno prodotti slide, mappe concettuali e grafici e i ragazzi si scambieranno idee su come produrre tutorial motivazionali da condividere con gli utenti esterni. Verranno proposti strumenti, piattaforme, applicazioni da consultare al fine di favorire la crescita dell’autostima nei compagni, primo motore per l’affermazione sia personale che scolastica". L’associazione Alighieri, in collaborazione con il liceo Monti si occuperà poi della divulgazione del video su larga scala. Il filmmaker di Spazio Marte produrrà dunque, insieme ai ragazzi, i contenuti multimediali mettendo a disposizione i supporti tecnici professionali e il proprio studio attrezzato.

Gli studenti saranno seguiti passo a passo, dalla stesura della sceneggiatura da utilizzare e fino al completamento dei video. Il progetto continuerà fino a maggio: attualmente coinvolge una decina di ragazzi di terza media e del biennio delle scuole superiori del territorio, che sono seguiti dagli alunni iscritti al terzo, quarto e quinto anno del liceo Monti. L’intento è fornire supporto durante i compiti pomeridiani, ma anche nell’approfondimento delle materie più difficili da digerire.

Gli appuntamenti sono quotidiani, ogni giorno dal lunedì al venerdì compresi dalle 14 alle 16 al centro Montefiore. La partecipazione è gratuita. Chiunque voglia maggior informazioni può contattare il numero 340-5562024.

Luca Ravaglia