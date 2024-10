Gobbi, da quattro generazioni alla Trattoria dell’Autista

Da 92 anni, suddivisi in quattro generazioni, guidano la Trattoria dell’Autista sita nel centro storico di Savignano sul Rubicone. Il locale, convento di frati dal 1500 al 1700, sito in via Battisti nel centro storico della città a due passi dal tracciato originale della via Emilia, fu aperto nel 1848 come una delle nove osterie che c’erano a Savignano e venne rilevato nel 1932, da Attilio Gobbi con la moglie Santa Galassi. Subito dopo la guerra Attilio e Santa vengono affiancati dal figlio Elio che si sposa nel 1956 con Viterba Vitali: lui cameriere e lei cuoca. Nel 1965 Elio, oggi 94enne e Viterba 88enne, entrambi in ottima salute, prendono la guida della gestione e nel 1979 iniziano a lavorare con loro il figlio Mauro e la moglie Valentina. Nel gennaio 2008 i coniugi Mauro Gobbi e Valentina Gattei, furono protagonisti della trasmissione "La Prova del Cuoco", condotta a mezzogiorno su Rai Uno da Antonella Clerici, facendo undici presenze. Oggi la Trattoria dell’Autista è guidata oltre che da Mauro e Valentina, dal loro figlio Nicola. La famiglia Gobbi ha ricevuto dalla Cna il primo premio "Un imprenditore per Savignano", consegnato durante una festa in piazza. Negli ultimi anni sono stati diversi i riconoscimenti attribuiti a questo locale della ristorazione romagnola che ha segnato la storia di Savignano. Il nome della trattoria dell’Autista è riportato sulla Guida delle Osterie d’Italia edito da Slow Food, dalla Guida di Panorama, dalla Guida di Alice sul satellitare e dalla Guida ai ristoranti della Romagna e di Bologna.

Dice Mauro Gobbi: "Caratteristica della Trattoria è l’utilizzazione di prodotti locali con menù prettamente romagnolo: passatelli in brodo, tortelloni e tagliatelle, tutto rigorosamente fatto a mano; poi Valentina con le ricette lasciate da nonna Santa cucina fegatelli e arrosti. Abbiamo avuto tanti ospiti fra i quali Antonella Clerici, Vittorio Sgarbi, Marina Massironi, Alfonso Signorini, Kanye West, Fabio De Luigi, Loris Capirossi, Cecilia Dazzi. La Trattoria dell’Autista è aperta tutti i giorni a mezzogiorno e sera e chiusa sabato e domenica. Ultimamente nostro figlio Nicola ha vinto il primo premio per la migliore carta romagnola dei vini. Premio ritirato a Bologna allo Slow Wine Fair nel febbraio scorso. Poi nel periodo invernale vengono organizzate serate a tema a base di trippa e baccalà".

Ermanno Pasolini