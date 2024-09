Goldoni e Liguori, l’amicizia di una vita

Il giornalista Luca Liguori ha presentato in anteprima al Grand Hotel Cesenatico il libro "Caro Luca, ti scrivo…" scritto assieme al collega e grande amico Luca Goldoni, con la prefazione di Agnese Pini, direttrice del QN, l’introduzione di Roberto Mugavero ed un ricordo di Ferruccio De Bortoli. Liguori, oggi 90 anni splendidamente portati, ha deciso di scrivere questo libro tre anni fa, quando con Goldoni si sentiva anche per ricordare i bei tempi trascorsi da inviati e affrontare assieme gli acciacchi, sempre con la leggerezza ed il sorriso sulle labbra che hanno caratterizzato entrambi i Luca, che proprio in Romagna, a Cesena, si conobbero negli anni Cinquanta, per poi frequentarsi e trascorrere piacevoli giornate anche d’estate a Cesenatico. Erano i tempi della Dolce Vita Romagnola, tant’è che Liguori ricorda bene Primo Grassi, il mitico portiere Giorgio Ghezzi che aveva l’Hotel Internazionale e la discoteca "Il Peccato Veniale", con i tanti attori, cantanti, vip e personaggi del piccolo e grande schermo, che erano soliti frequentare Cesenatico. Tornando al libro, Goldoni e Liguori lo scrissero instaurando un rapporto epistolare, scrivendosi lettere a mano come si faceva una volta, perchè Goldoni accettò la proposta di Liguori a patto che non si utilizzasse la tecnologia moderna. Le lettere sono firmate Luca 1 da Goldoni e Luca 2 da Liguori. Ne è venuta fuori una presentazione bella, divertente e spassosa. Quella dei due giornalisti è la storia di un’amicizia durata una vita, 66 anni, sino a quando lo scorso anno Goldoni ci lasciò. La loro è una storia di uomini con tante cose in comune, tra cui lo stile. "Noi amavamo entrambi le donne _ ha detto Liguori _, ma non abbiamo parlato di donne, perchè noi parlavamo con le donne, senza mai lasciarci andare a commenti e dichiarazioni di basso profilo. Per entrambi le donne andavano amate, rispettate e per questo si deve parlare con loro e non di loro".

Fra le altre cose in comune tra i due grandi giornalisti c’era la volontà di non stare molto accanto ai politici: "Molti aspetti anche sul lavoro ci legavano _ prosegue Liguori _, e per entrambi era molto importante essere a posto con la coscienza e avere una propria identità. Per questo non ci vedevano assieme agli uomini di partito, anche se (ride di gusto), forse è il motivo per cui entrambi non siamo mai stati direttori". Alessandro, figlio di Luca Goldoni, ha raccontato diversi aneddoti, tra cui uno molto recente: "Papa’ era ricoverato in ospedale e dagli Stati Uniti venne a trovarci un cugino di passaggio in Italia, così lui disse ‘devo essere veramente grave se vi muovete da New York’, a dimostrazione del fatto che non perse la lucidità e l’ironia che lo ha sempre contraddistinto".

Giacomo Mascellani