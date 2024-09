Golene e rischio esondazione nel Savio: "Serve più cura dalla sorgente alla foce"

Cesena, 8 settembre 2024 – “Attenzione ad affrontare il tema della gestione dei fiumi e dei rischi idrogeologici ‘di pancia’: può essere molto pericoloso, oltre che improduttivo". La riflessione è del presidente dell’ordine dei geologi dell’Emilia Romagna Paride Antolini, che interviene sull’argomento della manutenzione del fiume Savio più volte sollevato nei mesi successivi l’alluvione e recentemente rilanciato dal comitato degli alluvionati e franati di Cesena che chiede interventi in tempi rapidi in nome della sicurezza della comunità.

Antolini, la discussione politica di questi giorni riguarda in particolare l’altezza delle golene tra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo.

"E’ certamente un tema all’ordine del giorno, così come tanti altri. Il punto è che l’ambito è complesso e la partita si dovrebbe giocare prima di tutto sui tavoli tecnici degli ingegneri e degli addetti ai lavori che seguono il fiume. Capisco ovviamente lo stato d’animo di chi ha vissuto in prima persona i drammatici fatti del maggio 2023 e proprio per questo la discussione non dovrebbe ridursi a sole questioni da campagna elettorale".

Dunque cosa server fare?

"Per analizzare le criticità di un fiume serve studiarlo dalla sorgente alla foce, non è interessandosi di un fazzoletto in uno specifico territorio che si risolve la questione. Le caratteristiche del Savio impongono una serie di interventi che devono essere svolti congiuntamente, perché il miglioramento della sicurezza passa da azioni incrociate".

Quali interventi sono necessari allora?

"In questo ambito, i problemi non si risolvono dalla sera alla mattina, o nell’arco di qualche mese, o di un paio d’anni. Gli effetti degli interventi in tema di sicurezza idrogeologica si misurano da una generazione all’altra".

Partiamo dalle golene.

"E’ vero, nel tratto tra i ponti cesenati, che rappresenta un nervo estremamente delicato, sono alte. Gli uffici tecnici hanno elaborato progetti e programmi a riguardo. Questo però non significa pensare di eliminarle o ridurle in maniera drastica, perché le golene svolgono ruoli estremamente importanti anche su tanti altri ambiti. Cito l’erosione, tanto per fare esempio".

Cos’altro serve fare?

"Si parla tanto anche delle casse di espansione, che sono importantissime, ma pure molto costose. Serve realizzarle, ma ancora non basta. Un altro tema cruciale riguarda poi la necessità di risagomare l’alveo del fiume ove è possibile. Il tema è delicato e non si può agire ovunque, per ovvie ragioni prima di tutto legate alle proprietà private, ma dove è possibile bisogna lavorare per ‘dare al fiume più spazio possibile’. Il nostro territorio non permette interventi di larghissima portata e dunque a maggior ragione è decisivo operare in maniera efficace su tanti fronti . Una fetta importante della partita si gioca nel riuscire a fare in modo che a monte si trattenga più acqua possibile, per ridurre la portata - e i rischi - a valle. Serve l’intervento dell’uomo".

In che modo?

"A 360 gradi. Penso ai cambiamenti dei metodi e delle colture in ambito agricolo, per esempio. L’impatto in relazione all’utilizzo dell’acqua è cruciale. Ma anche qui: non puoi andare da un agricoltore e dirgli che dalla stagione successiva deve cambiare tutto. Sarebbe impensabile. Aggiungo la tutela dei boschi, per il ruolo che gli alberi sanno dare nel trattenere l’acqua".

A che punto siamo oggi?

"Vedo troppo astio. Siamo davanti a un cambiamento climatico impossibile da ignorare. Oggi basta un’ora di pioggia forte a creare situazioni potenzialmente critiche. Bisogna intervenire, in città come in montagna e in campagna. Serve farlo mettendo da parte i toni divisivi e lavorando insieme, tenendo come riferimento le valutazioni tecniche. E della protezione civile, che deve mettere paletti e impartire direttive. La sicurezza assoluta non esiste, però le cose possono e devono cambiare".