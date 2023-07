Goletta Verde, tre giorni di incontri

Goletta Verde fa tappa in Emilia-Romagna. La storica imbarcazione di Legambiente da giovedì 3 a sabato 5 agosto sarà di stanza al porto di Cesenatico, per uno degli appuntamento più sentiti organizzati in riviera questa estate dall’associazione ambientalista. Goletta verde torna dunque sulla costa romagnola, nell’ambito della campagna itinerante Goletta Verde, che attraversa i mari di tutta Italia, per portare l’attenzione sullo stato della qualità delle acque e altri temi legati all’ecosistema.

Sono molteplici le iniziative organizzate a Cesenatico, in una tre giorni che prenderà il via con una novità, l’aperitivo climatico, che si terrà giovedì 3 e venerdì 4 agosto, alle 18, al Bagno Sport 70, sulla spiaggia di Cesenatico centro Levante all’altezza di via Piave, per due serate caratterizzate da un quiz a premi su cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, dove tutti possono mettersi alla prova per sapere quanto ne sanno su questo tema. Venerdì mattina a partire dalle 10.30, nella sala consiliare del Comune in via Marino Moretti, si terrà il convegno "Cambiamento climatico: problemi e soluzioni per la costa adriatica". Di fronte all’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi a causa del cambiamento climatico in corso, l’incolumità della costa emiliano-romagnolaè messa a serio rischio ed è fondamentale ragionare preventivamente sulle soluzioni in contrasto prima al cambiamento climatico e alle misure di adattamento e messa in sicurezza della popolazione. Di questo si parlerà durante il convegno che si attende molto partecipato. Venerdì 4 e sabato 5 agosto, a partire dalle 17, bambini e ragazzi sono invitati a bordo di Goletta Verde per i laboratori didattici "Alla scoperta del mare", che guideranno i giovani a conoscere come comunicano i delfini, perché non dobbiamo avere paura degli squali e come evitare che questi restino impigliati nelle reti. I laboratori sono gratuiti per ragazze e ragazzi di tutte le età, che sono curiosi di sapere com’è la vita sott’acqua. Sabato 5 agosto la giornata inizierà alle 11 del mattino a bordo della nave con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste dell’Emilia-Romagna. Interverranno Stefano Raimondi, coordinatore Aree protette e Biodiversità di Legambiente e portavoce di Goletta Verde, Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia-Romagna, e Giuseppe Bortone, direttore di Arpa Emilia-Romagna. Sempre sabato, nel pomeriggio, alle 17, nella spiaggia libera accanto al Gambero Rosso, si terrà il flash mob "Photo opportunity: in spiaggia una cartolina… dal futuro!", per capire come cambierà il panorama futuro della costa, dopo l’arrivo degli impianti eolici off-shore.

Giacomo Mascellani