Casi Golinucci e Bolognesi, il vescovo di Cesena: “No a condanne sommarie”

Cesena, cinquecento in corteo per Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi

Cesena, 11 marzo 2023 – Sul tavolo della Procura di Forlì da oltre un mese sono aperti due fascicoli che riguardano i casi delle giovani cesenati Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi, la prima scomparsa e mai più ritrovata il primo settembre 1992, quando aveva 21 anni; la seconda, 18enne, trovata senza vita il 31 ottobre dello stesso anno, dopo che di lei si erano perse le tracce il 7 ottobre. Erano quasi coetanee, scomparvero da due zone di Cesena molto vicine, avevano frequentato la stessa scuola (ragioneria) e la stessa associazione di volontariato, l’Avo, che si occupa del sostegno dei malati ricoverati in ospedale. Gli investigatori stanno operando a 360 gradi, senza lasciare nulla di intentato, tanto che per esempio all’inizio di febbraio i resti di Chiara Bolognesi sono stati riesumati per effettuare esami che le tecnologie di trent’anni fa non rendevano possibili. I sospetti si sono indirizzati su un 60enne che conosceva entrambe le giovani e che fa parte del mondo cattolico locale. Alcune testimonianze, mai formalizzate in denunce, lo accuserebbero di violenze sessuali ai danni di giovani donne. Ma al momento nell’inchiesta non ci sono indagati. Monsignor Douglas Regattieri, vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, la vostra comunità...